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Netanyahu başbakanlık görevini Bennett'e teslim etti

İsrail'de eski Başbakan Binyamin Netanyahu görevini Yamina Partisi lideri Naftali Bennett'e teslim etti.

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Google News - Timeturk
14.06.2021 16:16:18
Netanyahu başbakanlık görevini Bennett'e teslim etti

Netanyahu ile İsrail'in yeni Başbakanı Bennett, Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisinde bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen devir teslim için tören düzenlenmemesi ve fotoğraf veya görüntü paylaşılmaması dikkati çekti.

Yaklaşık 30 dakika süren devir teslimin ardından Netanyahu, Meclise geçerek kendi bloğunda yer alan muhalif parti liderleriyle bir araya geldi.

İsrail'de Gelecek Var ve Yamina partilerinin öncülük ettiği koalisyon hükümeti, dün Mecliste güvenoyu alarak göreve başlamıştı.

Koalisyon hükümetinin güvenoyu almasıyla Netanyahu, 12 yıldır oturduğu başbakanlık koltuğunu kaybetmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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