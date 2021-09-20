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Nesli tükenmekte olan penguenler arı saldırısında telef oldu

TIMETURK / DÜNYA / Nesli tükenmekte olan penguenler arı saldırısında telef oldu

Nesli tükenmekte olan penguenler arı saldırısında telef oldu

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town bölgesinde, nesli tükenmekte olan 63 Afrika pengueninin, arı saldırısı sonucu telef olduğu bildirildi.

2 Saat Önce
2021-09-20 18:31:23
Nesli tükenmekte olan penguenler arı saldırısında telef oldu

BBC'nin haberine göre, Cape Town kenti yakınlarındaki Simonstown'da bir plajda, telef olmuş 63 Afrika penguenine rastlandı.

Nesli tükenmekte olan penguenlerin, arı saldırısı sonucu telef olduğu tespit edildi.

Yapılan incelemelerde penguenlerin genellikle gözlerinin çevresinden sokuldukları belirlendi.

Güney Afrika Milli Parklar Ajansı, bu nadir görülen olayın detaylı incelendiğini duyurdu.

Geçen hafta da bir Afrika pengueni, birden fazla arının saldırısı sonucu ölmüştü.

Çoğunlukla Güney Afrika ve Namibya kıyılarında yaşayan Afrika penguenlerinin nesilleri tükenme riski altında bulunuyor.

Güney Afrika Kıyı Kuşları Koruma Vakfı verilerine göre, 20. yüzyıl başlarında kıtada 3 ila 4 milyon Afrika pengueni yaşarken, son yıllarda bu nüfus 50 bin seviyesine gerilemiş durumda.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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