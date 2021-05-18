Nereden çıktı Hamas’ın bu denizaltısı?

İsrail'in 'Hamas' ın sahip olduğunu söylediği 'insansız denizaltıların' hikayesi nedir? Son günlerde israil basını ve Batı basınında Hamas’ın elinde denizaltı bulunduğuna dair haberlerin arkası kesilmiyor.

Abluka altındaki Gazze Şeri'dinde ölümcül yıkım ve saldırılarını sürdüren İşgal devleti İsrail'in "Hamas" ın sahip olduğunu söylediği "insansız denizaltıların" hikayesi nedir?

Son günlerde israil basını ve Batı basınında Hamas'ın elinde denizaltı bulunduğuna dair haberlerin arkası kesilmiyor.

İsrail'in dediği gibi, Hamas'ın içlerinden birini doğal benzin istasyonunu hedef almak için kullanan insansız denizaltıları var mı?

Bu sorunun kesin bir şekilde cevabı, İsrail'in Gazze Şeridi'nde başlattığı savaşın gidişatına bağlı kalmaya devam ediyor. İslami Direniş Hareketi Hamas ise, denizaltı konusunda şu ana kadar herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Hamas'ın insansız denizaltılarının hikayesi nedir?

12 Mayıs Çarşamba günü İsrail işgal ordusu, Filistin Hamas hareketinin "50 kilogram patlayıcı taşıyabilen özerk denizaltılara sahip olduğunu" duyurdu ve hareketin Aşdod liman kenti açıklarındaki İsrail gaz platformunu hedef almaya çalıştığını belirtti.

İbranice medyası, “Bu denizaltıların bazı Gazze Şeridi'nin son bombardımanında Hamas'ın hala sahip olması mümkün olduğuna inanılmaktadır” denildi.

İsrail ordusunun açıklamasına göre ise, "Hamas, hızlı komando botları, hassas bir insansız hava aracı ve denizaltı ekipmanı da dahil olmak üzere diğer deniz yeteneklerine sahip."

16 Mayıs Pazar günü İsrail "Kan" kanalı, işgal ordusunun yaptığı açıklamaya dayanarak aynı haberi yineledi. İbranice kanal, Tunuslu uçak mühendisi Mohamed Zouari'nin suikasttan sonra yaptığı açıklamayı ekledi ve Zouari'nin erkek kardeşinin insansız denizaltılar geliştirdiğini söyledi. İsrail, Hamas'ın istasyona roket atmasının ardından Akdeniz'deki Tamar gaz arama istasyonundaki çalışmaları askıya almıştı.

Burada iki noktayı hatırlamak önemlidir; birincisi, Hamas'ın insansız denizaltılara sahip olduğuna dair haberler hakkında yorum yapmamış olması ve ikincisi, bu raporların İsrail medyası tarafından Pazar günü yeniden yayımlanmasıyla tesadüf.

Sonuç olarak, işgalin Gazze Şeridi'ndeki sivilleri hedef alması ve binaları tahrip etmesi nedeniyle artan baskıyı hafifletme çabaları bağlamında Hamas'ın GPS üzerinden yönlendirilebilen deniz seferleri bulundurması meselesi, Filistin direnişinin askeri yetenekleri… Bir gerçek olarak da yorumlanabilir ve Hamas gerçekten de bu tür yeteneklere sahiptir, ancak gelecek olana hazırlık olarak tüm askeri kartlarını açıklamak istememektedir.

Bu insansız denizaltıların özellikleri nelerdir?

Genel olarak, yürüyen askeri denizaltıları geliştirme ve üretme teknolojisi hala biraz yenidir ve Çin ve Rusya bu bağlamda Amerika Birleşik Devletleri ve diğer Avrupa güçlerinden daha uzun bir yol kat etmiş olabilir.

Ancak Hamas'ın genel olarak deniz askeri yeteneklerine sahip olması sorunu, hareketin geçen yılın Eylül ayında, hareketin silahlı kanadı olan "Kassam Tugayları" nın derinlerde "değerli" bir askeri hazine bulduğunu söylediğinde, hareketin duyurduğu şeyi akla getiriyor Gazze Şehri denizi kurbağa birimi aracılığıyla.

El-Kassam, o sırada Gazze açıklarında batan iki İngiliz savaş gemisinde kurbağa adamlarının unsurları tarafından yüzlerce mermi bulunduğunu ve tugayların bu mermileri füzelerinin bir parçası olarak yeniden ürettiklerini açıkladı.

Tugayların mühendislik kolordu komutanı "Ebu Salman" medyaya yaptığı açıklamada, "El Kassam Tugayları tarafından geri dönüştürüldükten sonra denizin derinliklerinde bulduğumuz İngiliz kabuklarını inceledik" dedi.

Kaynak: arabicpost.net

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.