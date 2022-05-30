Nepal'de kaybolan uçağın enkazı bulundu

Nepal'deki kurtarma ekipleri, içinde 22 kişiyle birlikte kaybolan uçağın düştüğü yeri buldu.

Nepal Ordusu sözcüsü, Nepalli havayolu şirketi Tara Air tarafından işletilen uçağın enkazının Nepal'in kuzeyindeki Mustang bölgesinde bulunduğunu söyledi.

Yolcu uçağı, 20 dakikalık bir uçuştayken, inişten beş dakika önce hava trafik kontrolü ile temasını kaybetti.

Kazadan kurtulan olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

Raporlara göre, uçakta dört Hintli, iki Alman ve 16 Nepalli vardı.

Arama çalışmaları kötü hava koşulları ve dağlık arazi nedeniyle sekteye uğradı ve bu sabah yeniden başladı.

Nepal, genellikle ani hava değişiklikleri ve ulaşılması zor kayalık arazilerde bulunan uçak pistleri nedeniyle, havacılık kazalarıyla dolu bir tarihe sahip.

2018'in başlarında, Bangladeş'in Dakka kentinden 71 kişiyi taşıyan bir ABD-Bangla uçağı, Katmandu'ya inerken alev alarak 51 kişiyi öldürmüştü. .