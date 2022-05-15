Nekbe'nin 74'üncü yılı dolayısıyla gösteri düzenlendi

Gazze'de Nekbe'nin 74'üncü yılı dolayısıyla gösteri ve yürüyüşler yapıldı. Göstericiler, Filistin bayrakları ile üzerinde 'Dönüşümüz kaçınılmaz' ve 'Kudüs, Filistin'in başkentidir' yazan dövizler taşıdı.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde Nekbe'nin (Büyük Felaket) 74'üncü yılını anma etkinliği düzenlendi.

Gazze'deki Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) binası önünde bir araya gelen Filistinliler, Nekbe'yi andı.

Nekbe sırasında Filistinlilerin topraklarından göçe zorladığını belirten Filistinliler, "Dönüşümüz kaçınılmaz" ve "Kudüs, Filistin'in başkentidir" yazılı pankartlar taşıdı.

Göstericiler, İsrail tarafından değiştirilen Filistin şehirlerinin isimlerinin yazıldığı balonları gökyüzüne bıraktı.

"Anma günü direnişe devam etme kararlılığımızı göstermek için bir vesiledir"

Etkinlikte konuşan Filistin Halk Kurtuluş Cephesi lideri Luey el-Karyuti, "Filistin toprakları, özgürleşene kadar düşmanla çatışmanın odak noktası olmaya devam edecek" dedi.

Karyuti, "Filistin işgalini anma günü, tüm tarihi topraklara aidiyete dikkati çekmek ve onu kurtarmak amacıyla cihada ve direnişe devam etme kararlılığımızı göstermek için bir vesiledir" diye konuştu.

Filistinli ve Arap hiçbir liderin geri dönüş hakkından vazgeçemeyeceğini belirten Karyuti, bu hakkın zaman aşımına uğrayamayacağını vurguladı.

Nekbe nedir?

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" olarak anıyor.

İsrail güçleri, Nekbe sırasında yaklaşık 1 milyon Filistinliyi zorla topraklarından çıkararak sürgün etti, Filistinlilere ait 675 köy ve kasaba yok edildi, binlerce Filistinli öldürüldü.

Nekbe'den dolayı halihazırda Filistinlilerin yüzde 80'i mülteci durumunda dünyanın farklı yerlerinde yaşıyor.