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Nazarbayev'in yeğeni tutuklandı

Kazakistan'ın eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in yeğeni Kairat Satybaldy'nin 'zimmete para geçirme' suçlamasıyla tutuklandığı açıklandı.

14 Dakika Önce
2022-03-14 08:18:41
Nazarbayev'in yeğeni tutuklandı

Kazakistan'da akaryakıta yapılan zamların ardından başlayan protestolar sonrası ülke çapında yapılan yolsuzluk soruşturmaları devam ederken eski Cumhurbaşkanı Nazarbayev'in aile üyeleri de gözaltına alınıyor.

Eski lider Nazarbayev 2019 yılında görevden ayrılarak koltuğunu desteklediği Kasım Cömert Tokayev'e devretti. Parti ve Güvenlik Konseyi başkanlığı görevlerine devam eden Nazarbayev, komşu ülkelerin yardımıyla ancak bastırılabilen gösteriler sonrası bütün yetkilerini Cumhurbaşkanı Tokayev'e verdi.

Devlete ait şirketlerde ve bürokraside görev alan Nazarbayev aile üyeleri de bu konumlarından uzaklaştırıldı. Son olarak daha önce Devlet Güvenlik Servisi Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Nazarbayev'in yeğeni Kairat Satybaldy'nin yolsuzluk karşıtı kurum tarafından suçlanmasının ardından tutuklandığı kaydedildi

Satybaldy'nin KazakTelecom ile ilgili bir soruşturmada 'zimmete para geçirmekle' suçlandığı belirtildi.

Kaynak: Euronews Türkçe .

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