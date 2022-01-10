Nazarbayev'in kızının kaçırdığı serveti, malikanesi ve özel jeti gündemde

İngiliz basını Kazakistan'ı 30 yıl boyunca yöneten Kazakistan'ın eski cumhurbaşkanı Nazarbayev'in kızının lüks hayatını gün yüzüne çıkardı.

Akaryakıt zammı protestoları olarak başlayan ve ekonomik eşitsizlik nedeniyle Kazakistan'da büyüyen protestolarda şimdiye kadar en az 164 kişi hayatını kaybederken onlarca kamu binası ateşe verildi.

İngiliz basını Kazakistan'ı 30 yıl boyunca yöneten Kazakistan'ın eski cumhurbaşkanı Nazarbayev'in kızı Aliya Nazarbayeva yaklaşık 4 milyar liralık servetini İngiltere'ye kaçırdığını haber yaptı.

Servetiyle malikane ve jet satın aldığı belirtilen haberde ailenin İngiliz siyasetçilerle yakın ilişkisine değinildi.

4 MİLYAR LİRALIK SERVETİNİ YURT DIŞINA KAÇIRDI

The Telegraph'ın haberine göre, Kazakistan'ın eski cumhurbaşkanının kızı, 220 milyon sterlinlik (yaklaşık 4,1 milyar lira) servetini ülke dışına çıkardıktan sonra, 18 milyon sterlin değerinde lüks bir jet ve 8,75 milyon sterlinlik bir malikane satın aldı.

41 yaşındaki Aliya Nazarbayeva, iki mali danışmanına, Lichtenstein'dan İngiliz Virgin Adaları'ndaki denizaşırı tröstlere ve şirketlere para aktarma talimatı verdikten sonra, İngiltere'de oturma izni elde etmek amacıyla kuzey Londra'daki Highgate'de bir malikane ve bir Challenger Bombardier jeti satın aldı.

Dubai'de 14 milyon dolarlık bir mülkün satın alınmasını da içeren alışveriş 2006'da gerçekleşti.

Telegraph gazetesinin haberine göre, Nazarbayeva iki mali danışmanıyla anlaşmazlığa düşerek sahtekârlık, fonların zimmete geçirilmesi, dolandırıcılık amaçlı komplo, mütevelli görevi ihlalleri ve sebepsiz zenginleşme ile suçlandı. Bu anlaşmazlık, yaptığı harcamaları ve lüks hayatınnı gün yüzüne çıkardı.

ÜLKEYİ 30 YIL BOYUNCA YÖNETTİ

Bununla birlikte, Nursultan Äbişulı Nazarbayev, 24 Aralık 1990'da başladığı cumhurbaşkanlığı görevinden 19 Mart 2019'da istifa etti. Neredeyse 30 yıl boyunca Kazakistan lideri olan Nazarbayev bu süre içinde çok zenginleştiğinden hala ülkede iktidarı elinde tutan kişi olduğuna inanılıyor.

BABASINI DUBAİ'YE GÖTÜREBİLİR

Bu nedenle Nazarbayeva'nın iç karışıklıklardan kaçmaya çalışan babasıyla Dubai'ye gitmeye çalıştığı ve Londra'daki mülkü güvenli bir üs olarak kullanabileceği öne sürüldü.

Diğer taraftan, mücevher tasarımcısı, giyim markası ve Almatı'da bir güzellik spasının sahibi olmasıyla tanınan Nazarbayeva, dava gizli bir anlaşmayla karara bağlanmadan önce iki mali danışmanını Londra'da 165 milyon sterlin karşılığında dava etti. Ailenin İngiltere ile olan mali bağlantıları ise sürüyor.

PRENS ANDREW'UN EVİNİ SATIN ALDI

Geçen yıl İngiliz polisi, Nazarbayev'in kızı ve torununu Londra'da 80 milyon sterlin değerinde üç mülk satın almak için parayı nasıl bulduklarını detaylandırmaya zorlamak için Yüksek Mahkeme'nin açtığı bir davayı kaybetti.

Bu arada Nazarbayev'in damadı, 2007'de Prens Andrew'un eski evi olan Sunninghill Park için 15 milyon sterlin ödedi. Yüksek Mahkeme belgelerine göre Nazarbayeva, danışmanların kendisini parayı Kazakistan'da tutmasının güvenli olmadığını söylemesinin ardından Kazakistan'dan 312 milyon dolar transfer etti.

NAZARBAYEV'İN İNGİLTERE İLE BAĞLANTILARI

Öte yandan, İngiltere'nin eski başbakanı Tony Blair, Kazakistan olan ilişkileri nedeniyle sürekli olarak tepkiye maruz kalmıştı. Nazarbayev'in otoriter rejimi insan hakları ihlalleri nedeniyle uluslararası eleştirilerin odağında yer aldı ve 2011'de Blair'in danışmanlık şirketi Tony Blair Associates (TBA), Kazak hükümetine danışmanlık yapmak için bir sözleşme imzaladı.

Tartışmalı anlaşma, Nazarbayev'in zam protestosu sırasında güvenlik güçlerinin en az 14 kişiyi öldürdüğü bir katliam esnasında geldi ve Blair'ın Nazarbayev'e bu siyasi krizden çıkmasına yardım ettiği açıklandı.

Ayrıca, eski İngiliz başbakanı, Kazak lidere 2011'deki silahlı saldırılarla ilgili Batı medyasından gelen soruları nasıl ele alması gerektiği konusunda tavsiyede bulundu ve Nazarbayev'in 2012'de Cambridge Üniversitesi'nde bir konuşma yapmasını sağladı.

AP, AFP, NTV

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.