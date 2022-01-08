Nazarbayev'in eski danışmanı: Kazakistan'ı ikinci Ukrayna yapmak istediler

'Ülkedeki olaylarda 'kolluk kuvvetlerindeki hainleri' suçlaylan Nazarbayev'in eski danışmanı Yertysbayev, protesto gösterilerinin amacının, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'i devirmek olduğunu iddia ederek, 'Kazakistan'ı ikinci Ukrayna yapmak istediler' dedi.

Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in eski danışmanı Yermuhammet Yertysbayev, Kazakistan televizyonu Habar-24'e yaptığı açıklamada, ülkenin çeşitli bölgelerinde yıllardır eğitim kamplarının bulunduğunu iddia etti.

Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi'nin ülkede faaliyet gösteren çeşitli grupları zaman zaman etkisiz hale getirdiğini anlatan Yertysbayev, "Ulusal Güvenlik Komitesi, dağlarda kurulan çok sayıda eğitim kampına ise sessiz kaldı. Bu, devlete karşı korkunç bir suçtur." diye konuştu.

Ülkenin çeşitli şehirlerinde düzenlenen protesto gösterilerine devletin üst kademelerinden destek verildiği iddiasında bulunan Yertysbayev, "Bu protestolar en yüksek makamlardaki ve özellikle kolluk kuvvetlerindeki hainler destek vermese imkansızdı." dedi.

Protestocuların, Almatı Havalimanı'na yönelik saldırılarından 40 dakika önce tüm güvenlik birimlerinin bölgeden çekilmesine yönelik talimat verildiğini iddia eden Yertysbayev, "Ülkenin en çok korunan binası Ulusal Güvenlik Komitesi'nin, teröristler tarafından kolayca ele geçirilmesini aklınız alıyor mu? Bu, ancak ülkenin ulusal güvenliğinden sorumlu kişilerin olaya göz yummasıyla gerçekleşebilirdi. Benim görüşüme göre, bir zamanlar Ukrayna'da yapılanları yapmak için Tokayev'i iktidardan uzaklaştırmayı hedefliyorlardı." ifadelerini kullandı.

Tokayev, protestoların şiddetlenmesinin ardından Güvenlik Konseyi Başkanlığı görevini devraldıktan hemen sonra Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Karim Masimov'u görevden uzaklaştırmıştı.

Masimov, devlete ihanet şüphesiyle bugün gözaltına alınırken Nazarbayev'in yeğeni Samat Abiş de Ulusal Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcılığı görevinden alınmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.