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Nazarbayev'in danışmanı açıkladı: ''Görevi Tokayev'e kendisi devretti''

Kazakistan'ın ilk devlet başkanı Nazarbayev’in Güvenlik Konseyi Başkanlığı görevini şimdiki devlet başkanı Tokayev’e kendisinin devrettiği açıklandı.

42 Dakika Önce
2022-01-09 14:09:49
Nazarbayev'in danışmanı açıkladı: ''Görevi Tokayev'e kendisi devretti''

Kazakistan'ın ilk devlet başkanı Nursultan Nazarbayev'in Basın Danışmanı Aydos Ukibay, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kazakistan'daki olayların yaşandığı günlerde Nazarbayev'in Nursultan'da bulunduğunu ve Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev'e destek verdiğini belirtti.

Ukibay, "Durum çok zordu ve bu nedenle 'Ulusun Lideri', isyanlar ve terörün ülke yönetiminden hızlı, sert ve uzlaşma olmadan bir cevap gerektirdiğini çok iyi bildiği için Güvenlik Konseyi başkanlığı görevini Devlet Başkanı'na devretmeye kendisi karar verdi" ifadelerini kullandı.

Nazarbayev ve Tokayev'in halkını, ülkesini ve milletin geleceğini savunarak her zaman aynı tarafta olduğunu vurgulayan Ukibay, "Nazarbayev ve Tokayev hepimiz için bu zor günlerde, yekpare devlet gücünü bir kez daha gösterdiler" dedi.

Basında ve sosyal medyada Nazarbayev hakkında çok sayıda yanlış söylenti ve kışkırtıcı kayıtlar dolaştığına dikkati çeken Ukibay, "Mevcut koşullarda bu tür faaliyetleri siyasi durumu istikrarsızlaştırma ve devletin anayasal temellerini baltalama girişimi olarak görüyoruz" diye konuştu.

Eski Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra 1991'de bağımsızlığına kavuşan Kazakistan'da ilk lider olarak seçilen Nazarbayev, Mart 2019'a kadar görevde kalmış, bu tarihte görevini Tokayev'e devretmişti.

Tokayev de 5 Ocak'ta yaptığı açıklamada, o güne dek Nazarbayev'in yürüttüğü Güvenlik Konseyi Başkanı görevinin artık kendi kontrolünde olacağını duyurmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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