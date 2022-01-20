DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Çocukların müstehcen fotoğraf çeken sanığa görülmemiş ceza
Konut kredisi düştü mü? Ev kredisi banka faizi ne kadar oldu? Güncel banka kredi faiz oranları
Selfie'lerini NFT olarak sattı, zengin oldu
MEB’den öğrenciler uyarı! Süre uzatıldı
Seçmeli ders süresi uzatıldı mı? Seçmeli ders seçme son gün ne zaman?
Türkiye'den Avrupa Konseyi'ne ''Osman Kavala'' yazısı
İstifa edeceği ileri sürülen TÜİK Başkanı sessizliğini bozdu
Dünyanın en büyük telefon üreticisi belli oldu: Samsung tahtını kaptırdı
Mardin hava durumu (20 Ocak – 18 Şubat)
Emekli maaş farkı ne zaman yatacak? 2022 emekli maaş farkı ne kadar? (SSK, Bağ-Kur)
TKP'li Kemal Okuyan: Ortaklığı mümkün görmedik
Öğretmen, Polis, Hemşire ek zam farkı ne kadar? Ek zam ne zaman yatacak?
Altında flaş hareket
RTÜK, Selçuk Tepeli hakkında inceleme başlattı
Siber saldırıya uğrayan kripto borsasından ilk açıklama

TIMETURK / DÜNYA / Nayib Bukele: Öncelikle Bitcoin diyarı El Salvador'dan tüm Türkiye'ye selamlar

Nayib Bukele: Öncelikle Bitcoin diyarı El Salvador'dan tüm Türkiye'ye selamlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla büyük beğeni topladı.

2 Saat Önce
2022-01-20 08:13:12
Nayib Bukele: Öncelikle Bitcoin diyarı El Salvador'dan tüm Türkiye'ye selamlar

Bitcoin'i yasal para birimi olarak kabul eden ilk ülke olan Orta Amerika ülkesi El Salvador'un Devlet Başkanı Nayib Bukele, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle resmi ziyaret için Türkiye'ye geldi.

El Salvador Devlet Başkanı Bukele, profilinde 'CEO of El Salvador' yazan Twitter hesabından spor kıyafetleriyle bir çocukla fotoğrafını yayınladı. Nayib Bukele, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Öncelikle, Bitcoin diyarı El Salvador'dan tüm Türkiye'ye selamlar" dedi.

Başlıksız-1_80

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün Nayib Bukele'yi resmi törenle karşılayacak, baş başa ve heyetler arası görüşmeler ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısının ardından onuruna resmi akşam yemeği verecek.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, geçtiğimiz aylarda da sosyal medya hesabı Twitter profil tanımına "Dünyadaki en havalı diktatör" yazmıştı. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş