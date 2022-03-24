NATO zirvesinde konuşan Stoltenberg'ten kritik açıklamalar

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Belçika'nın başkenti Brüksel'de başlayan zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, NATO üyesi ülkelerin, 'Kremlin'in sebepsiz saldırganlığını kınadığını' ve Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği destekte birleştiğini vurguladı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun olağanüstü zirvesine ilişkin, "Güvenliğimiz için kritik bir zamanda bir araya geldik." dedi.

Stoltenberg, Belçika'nın başkenti Brüksel'de başlayan zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, NATO üyesi ülkelerin, "Kremlin'in sebepsiz saldırganlığını kınadığını" ve Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği destekte birleştiğini vurguladı.

"Bu acımasız savaşa son vermek için Rusya'ya maliyet yüklemeye devam etmeye kararlıyız." ifadesini kullanan Stoltenberg, Ukrayna halkı ve ordusunun özgürlük ve hakları için verdiği mücadeleye saygı duyduklarının altını çizdi.

Rusya'da da "cesurca savaşa karşı konuşanların" farkında olduklarını belirten Stoltenberg, "Seslerini duyuyoruz ve onları önemsiyoruz." dedi.

Stoltenberg, zirvede müttefiklerin Ukrayna'ya olan desteğini ve şu an ve gelecek yıllar için NATO savunmasını güçlendirmenin yollarını tartışacaklarını belirterek, "Güvenliğimiz için kritik bir zamanda bir araya geldik." diye konuştu.

NATO Genel Sekreteri, "Şimdi havada, denizde ve karada daha fazlasını yapıyoruz. Avrupa'nın (yeni) güvenlik gerçeğine yanıt vermek için bunu sürdürmek gerekli." ifadesini kullandı. .