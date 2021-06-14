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NATO zirvesi bildirisi yayımlandı: Bildiride ''Türkiye'' detayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı NATO liderler zirvesinin bildirisi yayımlandı.

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14.06.2021 19:06:59
NATO zirvesi bildirisi yayımlandı: Bildiride ''Türkiye'' detayı

ABD Başkanı Joe Biden'ın ilk kez katıldığı NATO liderler zirvesinin bildirisinde 30 üye ülkenin 2030 Stratejik Konsepti'ni kabul ettiği belirtilirken, Türkiye'ye de yer verildi.

* Türkiye için güvenlik tedbirlerine katkılarımızı artırdık. Bunun tam olarak uygulanmasına bağlılığımız sürmektedir.

* Suriye'deki Esed yönetimi, füzeleri kendi halkına karşı kullanıyor. Suriye'den Türkiye'yi vurabilecek veya tehdit edebilecek füze atışlarına karşı müteyakkız olmaya devam ediyoruz. Suriye'den balistik füze tehdidini izlemeye ve değerlendirmeye devam ediyoruz

*Suriye'de güvenlik ve istikrar, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı uyarınca gerçek bir siyasi süreç olmadan sağlanamaz.

* Suriye genelinde bir ateşkes ile BM'nin Suriye halkına insani yardımlarının en az 12 ay boyunca yapılmasını sağlayacak yeniden yetkilendirme yapılması çağrısında bulunuyoruz.

* Müttefikimiz Türkiye'ye milyonlarca Suriyeliye ev sahipliği yaptığı için takdirlerimizi yineliyoruz.

* Tüm yönlerden her türlü tehdide karşı Avrupa-Atlantik bölgesinin kolektif savunması için organize edici çerçeve olarak NATO'yu güçlendireceğiz.

* Baskın ve otoriter güçlerden sistematik rekabet ve büyüyen güvenlik meydan okumalarıyla karşı karşıyayız.

* Başlıca endişelerimiz Rusya, Çin, terörizm, kurallara dayalı uluslararası düzene yönelik tehditler, göç ve siber güvenlik.

* her zamankinden daha karmaşık şekilde ortaya çıkan yıkıcı teknolojilerin kötü niyetli kullanımı sonucu siber, hibrit ve diğer asimetrik tehditlerle -dezenformasyon kampanyaları da dahil olmak üzere- giderek daha çok karşılaşıyoruz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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