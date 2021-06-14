NATO zirvesi bildirisi yayımlandı: Bildiride ''Türkiye'' detayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı NATO liderler zirvesinin bildirisi yayımlandı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın ilk kez katıldığı NATO liderler zirvesinin bildirisinde 30 üye ülkenin 2030 Stratejik Konsepti'ni kabul ettiği belirtilirken, Türkiye'ye de yer verildi.

* Türkiye için güvenlik tedbirlerine katkılarımızı artırdık. Bunun tam olarak uygulanmasına bağlılığımız sürmektedir.

* Suriye'deki Esed yönetimi, füzeleri kendi halkına karşı kullanıyor. Suriye'den Türkiye'yi vurabilecek veya tehdit edebilecek füze atışlarına karşı müteyakkız olmaya devam ediyoruz. Suriye'den balistik füze tehdidini izlemeye ve değerlendirmeye devam ediyoruz

*Suriye'de güvenlik ve istikrar, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı uyarınca gerçek bir siyasi süreç olmadan sağlanamaz.

* Suriye genelinde bir ateşkes ile BM'nin Suriye halkına insani yardımlarının en az 12 ay boyunca yapılmasını sağlayacak yeniden yetkilendirme yapılması çağrısında bulunuyoruz.

* Müttefikimiz Türkiye'ye milyonlarca Suriyeliye ev sahipliği yaptığı için takdirlerimizi yineliyoruz.

* Tüm yönlerden her türlü tehdide karşı Avrupa-Atlantik bölgesinin kolektif savunması için organize edici çerçeve olarak NATO'yu güçlendireceğiz.

* Baskın ve otoriter güçlerden sistematik rekabet ve büyüyen güvenlik meydan okumalarıyla karşı karşıyayız.

* Başlıca endişelerimiz Rusya, Çin, terörizm, kurallara dayalı uluslararası düzene yönelik tehditler, göç ve siber güvenlik.

* her zamankinden daha karmaşık şekilde ortaya çıkan yıkıcı teknolojilerin kötü niyetli kullanımı sonucu siber, hibrit ve diğer asimetrik tehditlerle -dezenformasyon kampanyaları da dahil olmak üzere- giderek daha çok karşılaşıyoruz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.