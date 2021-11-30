NATO ve ABD'den Rusya'ya bir uyarı daha

NATO ve ABD yönetimi, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı güç kullanması halinde bu durumun 'ciddi sonuçları ve bedeli' olacağı konusunda bir kez daha uyarıda bulundu.

NATO ülkelerinin dışişleri bakanları, ağırlıklı olarak Ukrayna sınırında askeri yığınak yaptığı ve 100 bine yakın asker bulundurduğu belirtilen Rusya ile Belarus'un Polonya, Letonya ve Litvanya sınırındaki göçmen meselesini ele almak üzere Letonya'nın başkenti Riga'da toplandı.

Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun temsil ettiği toplantı öncesinde hem NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg hem de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'ya karşı güç kullanmaması konusunda Rusya'yı uyardı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, toplantıya gelişinde yaptığı açıklamada, 2014'te Kırım'ın yasa dışı ilhakını hatırlatarak, "Rusya tekrar Ukrayna'ya karşı güç kullanırsa bunun büyük bir bedeli olur." dedi.

Büyük bedelden neyi kastettiği sorulan Stoltenberg, "Çeşitli seçeneklerimiz bulunuyor. Daha önce ekonomik ve siyasi yaptırımlar uygulamıştık. Bütün müttefiklerimizin herhangi bir Rus saldırganlığına karşı tam olarak savunulabilmesi için Baltık bölgesinde ve Karadeniz'de bölgede varlığımızı artırmıştık." diye konuştu.

Stoltenberg, Letonya veya diğer Baltık ülkeleri ya da Polonya ve Romanya gibi bir NATO müttefiki ile "değerli bir NATO ortağı" olarak nitelendirdiği Ukrayna arasındaki farkı da anlamak gerektiğini söyledi.

Blinken: "Yeni saldırganlık ciddi sonuçlar doğurur"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde Rusya'ya uyarıda bulundu.

Blinken, Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics ile görüşmesinden sonra, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki hareketliliğinden endişe duyduklarını belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'yı istikrarsızlaştırmak için ayrıca ülke içinde çabaları bulunduğu görüşünü de dile getiren Blinken, bunların Rusya'nın taktik hamleleri olduğunu, yakından izlediklerini söyledi. Blinken, "Herhangi yeni bir saldırganlık ciddi sonuçlar doğurur." ifadesini kullandı.

Bakanların gündemi yoğun

Riga'da iki gün sürecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda ağırlıklı olarak Ukrayna sınırındaki Rus askeri hareketliliği ve Belarus'un Avrupa Birliği ülkeleriyle sınırına göçmenlerin gelmesi sonrasındaki durum ele alınacak. Belarus'taki durumdan da Rusya'yı sorumlu tutan ABD ve birçok Batılı ülke, Rusya'ya son günlerde uyarılarını sık sık tekrarlıyor.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Rusya ve Belarus dışında Afganistan'dan çekilme sonrasında çıkarılan dersler, ittifakın gelecek yıl İspanya'da düzenlenecek zirvesinde kabul edilmesi planlanan yeni Stratejik Konsept belgesi de gündeme gelecek.

Toplantı konuları arasında özellikle Bosna Hersek'te Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Milorad Dodik'in ayrılıkçı söylemlerinin ardından Batı Balkanlar'daki durum da bulunuyor. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.