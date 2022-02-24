NATO ve AB'den Rusya'ya kınama

NATO ve Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri müdahaleyi kınadı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlatmasının ardından bir açıklama yayımladı.

Rusya'nın sayısız sivilin hayatını tehlikeye attığına işaret eden Stoltenberg, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik sorumsuz ve sebepsiz saldırısını şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.

Stoltenberg, Rusya'nın uyarılara ve diplomasi çağrılarına rağmen bir kez daha egemen ve bağımsız bir ülkeye karşı saldırganlık yolunu seçtiğini belirtti.

Rusya'nın saldırısının "uluslararası hukukun ciddi bir ihlali ve Avrupa-Atlantik güvenliğine ciddi bir tehdit" olduğuna dikkati çeken Stoltenberg, "Rusya'yı askeri harekatı derhal durdurmaya, Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymaya çağırıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Stoltenberg, korkunç zamanda Ukrayna halkının yanında olduklarına, NATO müttefiklerinin Rusya'nın saldırgan eylemlerinin sonuçlarını ele almak için bir araya geleceğine işaret ederek, "NATO, tüm müttefikleri korumak ve savunmak için gereken her şeyi yapacaktır." ifadesini kullandı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ortak açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik gayrimeşru saldırısını şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Ukrayna'da masum kadın, erkek ve çocukların sebepsiz bir saldırıya uğradığı ve hayatları için korku duyduklarına işaret edilen açıklamada, "Kremlin'i sorumlu tutacağız." değerlendirmesinde bulunuldu. .