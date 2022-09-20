NATO: Ukrayna’da ayrılıkçıların seçimlerinin meşruiyeti yoktur

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna’da ayrılıkçıların düzenlemeyi planladığı seçimlerin meşruiyetinin olmayacağını aktardı.

Stoltenberg, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk, Luhansk ve Herson'da ayrılıkçıların düzenleyeceklerini açıkladığı seçimlerle ilgili sosyal medyada açıklama yaptı.

"Sahte seçimlerin hiçbir meşruiyeti yoktur" diyen Stoltenberg, seçimlerin Rusya'nın Ukrayna'ya savaşında değişiklik getirmeyeceğini belirtti.

Stoltenberg, "Bu Putin'in savaşının daha da artması demektir. Uluslararası camia uluslararası hukukun açık ihlalini kınamalı ve Ukrayna'ya desteğini artırmalıdır" ifadesini kullandı.

Donbas'taki Donetsk ve Luhansk yönetiminin sözde halk konseylerinden yapılan açıklamada, her iki bölgenin Rusya Federasyonu'na katılması için 23 Eylül'den 27 Eylül'e kadar halk oylaması yapılacağı ifade edildi.

Ukrayna'da Rus ordusunun kontrolü altındaki Herson bölgesindeki sözde yönetim de 23-27 Eylül'de bölgenin Rusya'ya katılması için referandum yapılacağını açıkladı. Zaporijya bölgesinin de o tarihlerde referanduma gideceği duyuruldu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rossiya devlet kanalına yaptığı açıklamada, "Özel askeri operasyonun en başından itibaren ve ondan önceki dönemde, halkların kaderlerine karar vermeleri gerektiğini söyledik ve mevcut durum, bu halkların kendi kaderlerinin efendisi olmak istediklerini doğruluyor" diye konuştu.

Kırım'ın yasa dışı ihlakı

Rusya, 2014'te Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki meydan olaylarıyla Kırım'ı yasa dışı ilhak etmişti. Bunun ardından ayrılıkçılar, Rus etnik nüfusunun çoğunlukta olduğu Donetsk ve Luhansk bölgelerinde sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti isminde yönetimler ilan etmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Şubat'ta sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin tanınmasına dair kararnameyi Kremlin Sarayı'nda imzalamıştı.

Putin, 24 Şubat sabahı "Donbas'taki insanları korumak üzere özel askeri operasyon" başlattıklarını duyurmuştu. Böylece Rusya-Ukrayna savaşı başlamıştı.