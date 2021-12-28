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TIMETURK / DÜNYA / NATO uçakları 2021'de 370 kez önleme uçuşu yaptı

NATO uçakları 2021'de 370 kez önleme uçuşu yaptı

NATO uçakları, 2021'de Avrupa semalarında müttefik hava sahası yakınında bildirim yapmadan seyreden uçakları engellemek üzere 370 kez havalandı.

29 Dakika Önce
2021-12-28 14:10:45
NATO uçakları 2021'de 370 kez önleme uçuşu yaptı

NATO'dan yapılan açıklamaya göre, NATO uçaklarının 370 kalkışının 270'i Rus uçaklarına karşılık vermek üzere gerçekleşti. Türk Telekom

Rus uçaklarına karşı yapılan önlemelerin büyük çoğunluğu NATO'nun Estonya, Letonya ve Litvanya için hava devriye misyonu yürüttüğü Baltık bölgesinde meydana geldi.

Önlemeler genel olarak olaysız sonuçlandı. NATO uçakları, yaklaşan yabancı uçağın kimliğini belirlemek için havalandıktan sonra hava sahasının dışına çıkana kadar bu uçakları izledi. Yabancı uçakların çok azının NATO hava sahasına girdiği bildirildi.

Avrupa genelinde NATO'ya bağlı 60'dan fazla savaş uçağı, başka savaş uçaklarına veya kontrol kuleleriyle irtibatı kesilen sivil uçaklara karşılık vermek üzere sürekli yüksek hazırlık durumunda tutuluyor.

Avrupa'da iki hava operasyon merkezi bulunuyor Türk Telekom

NATO'nun biri Almanya, diğeri İspanya'da olmak üzere Avrupa'da iki hava operasyon merkezi bulunuyor. Almanya'daki merkez kıtanın kuzeyinden, İspanya'daki ise güneyinden sorumlu olarak Avrupa üzerindeki tüm hareketleri izliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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