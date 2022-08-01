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NATO'nun Kosova Gücü: Müdahaleye hazırız!

NATO'nun Kosova Gücü (KFOR) bölgede 'istikrarın tehlikeye girmesi durumunda' müdahaleye hazır olduğunu açıkladı.

4 Saat Önce
2022-08-01 07:49:50
NATO'nun Kosova Gücü: Müdahaleye hazırız!

NATO'nun Kosova Gücü (KFOR) Kosova'nın kuzeyindeki gelişmelere dair yayınladığı açıklamada, "bölgedeki istikrarın tehlikeye girmesi durumunda misyonun müdahaleye hazır olduğu"nu duyurdu. Açıklamada KFOR komutanının Sırbistan Savunma Bakanı ve Kosovalı güvenlik yetkileri ile temas halinde olduğu belirtildi.

Öte yandan Sırbistan Genelkurmay Başkanlığı'nda yapılan acil toplantıya katılan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, NATO liderliğindeki Kosova Gücü (KFOR) komutanının yerel saatle gece yarısında kuzey Mitroviça'ya ulaşmasının beklendiğini açıkladı. Sputnik'in aktardığına göre KFOR komutanının bölgede Kosovalı Sırp lider Goran Rakiç ile görüşeceğini kaydeden Vucic, "Yarın gerilimin azalacağını ve yeni uzlaşı çözümleriyle barışı sağlayacağımızı umuyorum" ifadelerini kullandı.

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