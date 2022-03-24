NATO liderlerinden ortak ''Rusya'' bildirisi: ''Ciddi sonuçları olur!''

Belçika’nın başkenti Brüksel'de bir araya gelen NATO liderleri, ortak bir bildiri yayınladı. Bildiride Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının küresel güvenliği tehdit ettiği belirtildi.

NATO ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı NATO Zirvesi, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil ettiği toplantıya 30 müttefik ülkenin liderleri katıldı.

NATO liderlerinden kritik zirve sonrası ortak açıklama geldi. Açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının küresel güvenliği tehdit ettiği belirtildi.

Açıklamada şunlar denildi:

Rusya'nın uluslararası güvenlik ve istikrarın temellerini yok etme girişimlerine karşı koymakta kararlıyız. Rusya ve Belarus'u sorumlu tutuyoruz.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini en güçlü şekilde kınıyoruz. Putin'i bu savaşı derhal durdurmaya ve askeri güçlerini Ukrayna'dan geri çekmeye çağırıyoruz. Belarus'u suç ortaklığına son vermeye çağırıyoruz. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı küresel güvenliği tehdit ediyor.

Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlere karşı hazırlığımızı artıracağız. Haziran ayında Madrid'de bir araya geldiğimizde daha fazla karar alacağız.

Rusya'nın kimyasal veya biyolojik silah kullanması kabul edilemez ve ciddi sonuçları olur.

Rusya'nın eylemlerine yanıt olarak, NATO'nun savunma planlarını etkinleştirdik, NATO Tepki Gücü unsurlarını konuşlandırdık ve NATO komutası altında önemli hava ve deniz varlıklarıyla birlikte doğu kanadımıza 40.000 asker yerleştirdik. Ayrıca Bulgaristan, Macaristan, Romanya ve Slovakya'da dört ek çokuluslu savaş grubu kuruyoruz.

Rusya'nın derhal ateşkes uygulayarak müzakerelerde ciddi olduğunu göstermesi gerekiyor. Rusya'yı, sürdürülebilir bir ateşkesle başlayarak ve birliklerinin Ukrayna topraklarından tamamen çekmeye ve somut sonuçlara ulaşmak için Ukrayna ile müzakerelere yapıcı şekilde katılmaya çağırıyoruz. Müzakereler sürerken Rusya'nın devam eden saldırganlığı içler acısıdır. .