NATO: Komutamızda uçak gemisi de var

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD'nin Almanya, Polonya ve Romanya'ya ilave asker gönderme kararını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Stoltenberg, konuyla ilgili açıklamasında, ABD'nin asker göndermesinin NATO'nun caydırıcılığını ve savunmasını güçlendireceğini belirtti.

ABD'nin NATO Mukabele Kuvvetinde 8 bin 500 askeri ve Akdeniz'de NATO komutası altında "USS Harry S. Truman" uçak gemisinin bulunduğunu hatırlatan Stoltenberg, diğer müttefik ülkelerin de NATO'nun kara, deniz ve hava kuvvetlerine katkı sağladığını kaydetti.

Stoltenberg, "NATO Mukabele Kuvvetinin hazırlığını yükselttik ve ittifakın güneydoğusuna ilave muharip birlikler göndermeyi değerlendiriyoruz. Sevkiyatlarımız savunma amaçlı ve orantılıdır." ifadelerini kullandı.

Jens Stoltenberg, Kuzey Amerika ve Avrupa'nın NATO bünyesinde birlikte durduğunu, ortak caydırıcılık ve savunmayı güçlü tutmaya kararlı olduğunu bildirdi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Romanya'ya 1000, Almanya ve Polonya'ya da 2 bin olmak üzere toplam 3 bin askeri, Rusya'ya karşı caydırıcılık amacıyla sevk edeceklerini bugün duyurmuştu. .