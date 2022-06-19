NATO Genel Sekreteri'nden korkutan uyarı! 'Uzun yıllar sürebilir'

Ukrayna'ya silah desteğinin arttırılmasını isteyen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, savaşın uzun süreceği uyarısında bulundu.

Ukrayna'nın Avrupa Birliği'nden üyelik adaylığı için destek aldığı bugünlerde Rusya ülkenin doğusuna yönelik saldırılarını şiddetlendirirken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Ukrayna'ya silah desteğinin arttırılmasının Donbas bölgesinin kurtarılma şansını güçlendirebileceğini söyledi.

Alman Bild am Sonntag gazetesine konuşan Stoltenberg savaşın uzun süreceği uyarısında bulundu. Stoltenberg "Bunun yıllar alabileceği gerçeğine hazır olmalıyız" diyen Stoltenberg bedeli sadece askeri destek açısından değil, yükselen enerji ve gıda fiyatları açısından yüksek olsa da Ukrayna'ya destekten vazgeçilmemesi gerektiğini söyledi.

Ukrayna'ya sürpriz ziyaret gerçekleştiren İngiltere Başbakanı Boris Johnson da uzun süreli bir savaşa hazır olunması gerektiğini vurguladı.

İngiliz The Sunday Times gazetesine yazan Johnson "Ukrayna işgalçiden çok daha hızlı şekilde silah, ekipman, cephane ve eğitimi almalıdır" diyen Johnson zamanın hayai bir faktör olduğununu belirtti ve "Herşey Ukrayna'nın topraklarını savunma kapasitesinin Rusya'nın saldırı kapasitesini yenilemesinden hızlı yapmasına bağlı olacak" diye yazdı.

Ukrayna'nın Avrupa Birliği'nden üyelik adaylığı için destek aldığı bugünlerde Rusya ülkenin doğusuna yönelik saldırılarını şiddetlendirirken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Ukrayna'ya silah desteğinin arttırılmasının Donbas bölgesinin kurtarılma şansını güçlendirebileceğini söyledi.

Alman Bild am Sonntag gazetesine konuşan Stoltenberg savaşın uzun süreceği uyarısında bulundu. Stoltenberg "Bunun yıllar alabileceği gerçeğine hazır olmalıyız" diyen Stoltenberg bedeli sadece askeri destek açısından değil, yükselen enerji ve gıda fiyatları açısından yüksek olsa da Ukrayna'ya destekten vazgeçilmemesi gerektiğini söyledi.

Ukrayna'ya sürpriz ziyaret gerçekleştiren İngiltere Başbakanı Boris Johnson da uzun süreli bir savaşa hazır olunması gerektiğini vurguladı.

İngiliz The Sunday Times gazetesine yazan Johnson "Ukrayna işgalçiden çok daha hızlı şekilde silah, ekipman, cephane ve eğitimi almalıdır" diyen Johnson zamanın hayai bir faktör olduğununu belirtti ve "Herşey Ukrayna'nın topraklarını savunma kapasitesinin Rusya'nın saldırı kapasitesini yenilemesinden hızlı yapmasına bağlı olacak" diye yazdı.

Avrupa halkı ne düşünüyor?

Öte yandan yeni yapılan bir anket Avrupa halkının Ukrayna'daki savaşın ne şekilde bitmesi gerektiği konusunda liderlerden farklı düşündüğünü ortaya koydu.

Berlin merkezli düşünce kuruluşu Avrupa Dış İlişkiler Konseyi'nin (EFCR) yaptığı araştırmada katılımcıların "savaşın toprak kaybına razı olunarak bir an önce bitmesi" ve "uzun sürse de Rusya'nın cezalandırılması" şeklindeki iki görüş arasındaki kutuplaşmayı sergiledi.

Araştırmada Avrupa halkının yüzde 35'inin ekonomik yaptırımların ve nükleer savaş geriliminde endişe duyduğu ve çok önemli bir değişiklik olmadığı takdirde uzun soluklu bir savaşa karşı olduğu anlaşıldı. Bu aynı aynı zamanda Ukrayna'nın toprak kaybını kabullenmesi anlamına geliyor.

Katılımcıların yüzde 22'si ise savaş ne kadar uzun sürerse sürsün Rus saldırganlığına karşı durulması gerektiğini ve adalet yerine geldiğinde barışın sağlanabileceğini ifade etti. Yüzde 20'lik kesim karasız olduğunu, yüzde 23'lük kesim ise farklı görüşleri bulunduğunu belirtti.

Ülkeler açısından bakıldığında ise İtalyan, Alman ve Fransızların çoğu erken bir barışı tercih ederken, Polonyalıların çoğunun adaletten yana görüş bildirdi.

Zelenskiy meydan okudu: Bizim olan her yeri geri alacağız

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesindeki Luhansk'ı ele geçirmek için saldırılarını yoğunlaştıran Rusya'nın TASS haber ajansı Ukraynalı savaşçıların Metolkine'yi Rus yanlısı ayrılıkçı güçlere teslim ettiğini bildirdi. Uzmanlar Rus destekli güçlerin Sieviredonetsk kentini ancak güçleirni küçük alanlara yoğunlaştırması halinde birkaç hafta içinde tamamen ele geçirebileceğini bildiriyor

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ise bugün sosyal medyadan yayımladığı bir videoda meydan okuyarak askerlerin moralinin yüksek olduğunu ve zaferden işüphe duymadıklarnı belirtti ve "Güneyi kimseye vermeyeceğiz ve bizim olan her yeri geri alacağız" mesajını paylaştı.

Kaynak: Euronews Türkçe .