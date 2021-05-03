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NATO, 'Defender Europe-21' tatbikatına hazırlanıyor

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NATO, 'Defender Europe-21' tatbikatına hazırlanıyor

NATO, son 25 yılın en büyük tatbikatlarından biri olan 'Defender Europe-21' için hazırlıkları tamamlıyor. Tatbikata Türkiye dahil 26 ülke katılacak.

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03.05.2021 17:52:31
NATO, 'Defender Europe-21' tatbikatına hazırlanıyor

17 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek NATO tatbikatının bu yılki merkez üssü Balkanlar olacak.

Tatbikata katılacak ülkelere teçhizat ve mühimmat nakliyesi mart ayında başladı.

ABD gemisi Dıraç'ta

Tatbikat kapsamında ABD savaş uçakları, Yunanistan-Türkiye sınırına iniş yaptı.

Amerikan Deniz Kuvvetleri'ne bağlı bir savaş gemisi, tatbikatın 5 dağıtım merkezinden biri olan Arnavutluk'un Dıraç limanına ulaştı.

Bir İngiliz savaş gemisinin de çok yakında limana ulaşacağı açıklandı.

28 bin asker katılacak

Türkiye'nin de yer alacağı tatbikata 21'i NATO üyesi olmak üzere toplam 26 ülke katılacak.

Tatbikat, 28 bin askerin katılımıyla 12 ülkede gerçekleştirilecek.

Bosna-Hersek, Kosova, Moldova, Ukrayna ve Gürcistan da NATO üyesi olmadıkları halde “Defender Europe 21”e katılan ülkeler arasında yer alıyor.

ABD öncülüğündeki tatbikat, Rusya'ya karşı bir "gözdağı" olarak nitelendiriliyor. 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan