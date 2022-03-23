NATO'dan Zelenskiy'nin umudunu tüketen açıklama

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg yaptığı açıklamada, '(Ukrayna için) NATO üyeliği, zirvenin gündeminde olmayacak' dedi. Zelenski ise bugün yaptığı bir açıklamada, 'Rus ordusunun geri çekildiği, ateşkes sağlandığı ve ülkesinin güvenliğinin garanti edildiği takdirde, Ukrayna'nın NATO üyeliği talebinden vazgeçmeye hazır olduğunu' söylemişti.

Ukrayna'nın üyeliğinin yarın Brüksel'de gerçekleşecek olan NATO Liderler Zirvesi'nin gündeminde olmayacağını ifade eden Jens Stoltenberg, "Yarınki zirvede daha fazla karar alacağız. Caydırıcılığımızı yeniden konumlandırmalıyız" diye konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ise bugün Telegram hesabı üzerinden yaptığı bir açıklamada, "Rus ordusunun geri çekildiği, ateşkes sağlandığı ve ülkesinin güvenliğinin garanti edildiği takdirde, Ukrayna'nın NATO üyeliği talebinden vazgeçmeye hazır olduğunu" söylemişti. Zelenski daha önce de "NATO'ya üyelikten soğuduğunu" ifade etmişti.

NATO liderleri yarın toplanıyor

NATO üyesi 30 ülkenin liderleri, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında ortaya çıkan durumu, NATO'nun Doğu Avrupa'daki uzun vadeli duruşunu görüşmek üzere yarın bir araya gelecek. Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da katılacak.

Toplantıya Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin de telekonferansla bağlanarak konuşma yapması, NATO'dan hava savunma sistemleri temin edilmesiyle uçuşa yasak bölge talep etmesi bekleniyor.

Olağanüstü nitelikli zirve toplantısında liderlerin gündeminde Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasındaki gelişmeler bulunuyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, zirveyi duyurduğu açıklamasında, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin sonuçlarını, Ukrayna'ya güçlü desteğimizi ve güvenliğimizdeki yeni gerçeklik karşısında NATO'nun caydırıcılık ve savunmasının daha da güçlendirilmesini ele alacağız" ifadesini kullanmıştı.

Ne olmuştu?

NATO, Kasım 2021'den beri Rusya'nın Ukrayna sınırında askeri yığınağını artırması nedeniyle bu ülkeye tepki göstermiş ve Avrupa'nın doğusundaki varlığını artırmaya başlamıştı.

NATO'nun Doğu Avrupa'daki varlığını artırması Rusya'nın tepkilerine neden olmuş ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 24 Şubat sabahı yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Ukrayna'nın Donbas Bölgesi'ne "operasyon" başlattığını duyurmuştu. Rusya'nın başlattığını duyurduğu bu "operasyon" Rus güçlerinin ilk günden Ukrayna'nın başkenti Kiev'e kadar ilerlemesiyle topyekun bir savaşa dönüşmüştü.

Özellikle Baltık ülkeleri ve Polonya'daki çok uluslu muharebe birliklerine takviye yapıldı. Bölgeye de çok sayıda savaş uçağı ve savaş gemisi gönderildi. Ayrıca daha önce NATO'nun bir muharip birliğinin bulunmadığı Romanya'ya da askerler konuşlandırıldı.

Stoltenberg'in iki hafta önce verdiği bilgiye göre, Rusya'ya karşı alınan tedbirler çerçevesinde NATO'nun yüksek hazırlıklı durumda 130 jeti, en kuzeyden Akdeniz'e kadar 200 gemisi ve ilave binlerce askeri Avrupa'nın doğusunda ve yakınlarında bulunuyor.

NATO, Rusya ile ortaya çıkan gerginliğin ardından tarihinde ilk kez Mukabele Kuvveti'ni harekete geçirmişti. Son olarak 16 Mart'ta yapılan NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda ittifakın Avrupa'nın doğusundaki uzun vadeli konumlanması görüşülmüştü. .