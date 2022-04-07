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NATO'dan Ukrayna'ya askeri mühimmat desteği

NATO Dışişleri Bakanları, Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geldi.

1 Saat Önce
2022-04-07 09:57:19
NATO'dan Ukrayna'ya askeri mühimmat desteği

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, NATO Merkez Karargahı'nda, Brüksel'de düzenlenen toplantı öncesi kameraların karşısına geçti.

"Ukrayna halkının cesareti ve direnişini hayranlıkla takip ediyor ve destekliyoruz." açıklamasını yapan NATO Genel Sekreteri, Ukrayna'ya acil destek çağrısında bulundu.

Stoltenberg, NATO'nun Ukrayna'ya uçaksavar ve tanksavar tedarik edeceğini de işaret etti.

"NATO'DAN NE İSTEDİĞİMİZ AÇIK; SİLAH, SİLAH VE SİLAH"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba da daha fazla silaha ihtiyaçları olduğunun altını çizdi ve "Başka Buça istemiyorsanız silah yollamalısınız. Silah bu kez barışa hizmet edecek." dedi.

Rusya'ya daha fazla yaptırım uygulanması çağrısında da bulunan Kuleba, "Siyasilerin yaptırımlar konusunda isteksizliğinin bedelini Ukraynalılar canıyla ödememeli." diye konuştu. .

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