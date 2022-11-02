NATO'dan Türkiye’ye kritik ziyaret!

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in yarın Türkiye'yi ziyaret edeceği açıklandı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 3-5 Kasım 2022 tarihlerinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir. Genel Sekreter Stoltenberg, bu vesileyle, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilecek; ayrıca Sayın Bakanımızla ve Sayın Milli Savunma Bakanımızla biraraya gelecektir" ifadesi kullanıldı.

Stoltenberg Türkiye ziyareti öncesinde, Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile telefon görüşmeleri yapmıştı.

Öte yandan Erdoğan, İsveç'in yeni Başbakanı Ulf Kristersson'u da 8 Kasım'da Ankara'da kabul edecek. .