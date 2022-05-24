NATO'dan ''Türkiye'' açıklaması

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, 'Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle ilgili endişelerini dile getirdi, bir çözüm bulacağımıza eminim' dedi.

NATO'ya üye olma kararı alan İsveç ve Finlandiya hükümetleri resmi katılım sürecini başlatma kararı aldıklarını açıklamıştı. İki İskandinav ülkesinin NATO'ya katılımına olumsuz yaklaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise üyelikleri veto edebileceği sinyali vermişti. Erdoğan, anlaşmazlığın aşılması için Türkiye'ye heyet gönderme kararı alan İsveç ve Finlandiya için "Zahmet etmesinler buraya kadar" demişti.

Erdoğan dün de Kocaeli Gölcük Tersane Komutanlığı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada NATO üyeliklerini veto etme sinyali verdiği İsveç ve Finlandiya ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

'SOMUT ADIMLAR GÖRMEK İSTİYORUZ'

Erdoğan, "NATO için bedel ödeyen özellikle bir ülke olarak milli güvenliğimize dair hususlarda ucu açık diplomatik ifadelerden ziyade somut adımlar görmek istiyoruz. Temel güvenlik hassasiyetlerinin gözetilmediği bir genişleme politikasının ne bize ne de NATO'ya hiçbir hayrının dokunmayacağına inanıyoruz" dedi.

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ne savunma ihtiyaçlarının giderilmesinde ne sınır ötesi harekatlarında ne de terörle mücadelesinde müttefiklerinden beklediği desteği görmediğini ifade ederek, "NATO'da ve üyesi olduğumuz diğer uluslararası kuruluşlarda oynadığımız hayati rol apaçık ortadayken kimi müttefiklerimizle hala yaptırımların kaldırılmasını konuşuyor, özellikle de İsveç'in şu anda bize karşı yaptırım uygulamasını hiçbir şekilde bir kenara koyamayız. Bunların makul bir izahı da yoktur. İttifak dayanışmasının en üst düzeyde tutulması gereken bir dönemde ipe un serme politikasından vazgeçilmeli, terörle mücadelede destek ve yaptırımlar başta olmak üzere Türkiye'nin haklı beklentileri karşılanmalıdır" sözlerini kaydetti.

NATO'DAN AÇIKLAMA

Erdoğan'ın somut adım vurgusunun ardından NATO'dan Türkiye'yi ilgilendiren kritik bir açıklama geldi.

Davos'ta gerçekleşen Dünya Ekonomik Forumu'nda gerçekleştirdiği konuşmada İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin Türkiye'nin endişelerine değinen NATO Genel Sekreteri JensStoltenberg, "Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle ilgili endişelerini dile getirdi, bir çözüm bulacağımıza eminim" dedi.

Stoltenberg, Türkiye'nin terör saldırılarından en çok zarar gören NATO üyesi olduğunu bu yüzden endişelerini gidermek için bir yol bulunması gerektiğini söyledi.

Stoltenberg ayrıca İsveç ve Finlandiya'nın NATO ittifakına katılacaklarına emin olduğunu dile getirdi. .