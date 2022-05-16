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TIMETURK / DÜNYA / NATO’dan Türkiye açıklaması

NATO’dan Türkiye açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda konuştuğunu, Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderilmesi gerektiğini bildirdi.

2 Saat Önce
2022-05-16 23:34:20
NATO’dan Türkiye açıklaması

Stoltenberg, Çavuşoğlu ile telefon görüşmesi hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Görüşmede Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine başvurma kararlarının ele alındığını belirten Stoltenberg, "Türkiye değerli bir müttefik ve herhangi bir güvenlik endişesi giderilmeli." ifadesini kullandı. Stoltenberg, "böyle tarihi bir zamanda" birlikte olunması gerektiğini kaydetti.

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