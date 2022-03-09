NATO'dan tepki çeken Ukrayna paylaşımı!

NATO’nun resmi sosyal medya hesabından kadınlar gününe ithafen yapılan paylaşım gelen tepkiler üzerine silindi.

Rusya- Ukrayna savaşının devam ettiği şu günlerde NATO, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı.

"KADINLAR ÖZGÜR VE EŞİT YAŞAMALI"

NATO'nun resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bütün kadınlar özgür ve eşit yaşamalı. Bu Kadınlar Günü'nde kalbimiz Ukraynalı kadınların yanında. Onların dayanıklılığı, direnci ve kuvveti, Ukrayna ulusunun ruhunu simgeliyor." ifadelerine yer verildi.

"KARA GÜNEŞ" SEMBOLLÜ ASKERİ PAYLAŞTILAR

Ancak bu paylaşımda Ukraynalı kadın askerin üzerinde bulunan sembol dikkat çekti. NATO'nun paylaştığı kadının üzerinde Nazizm sembolü olan "Kara Güneş" yer alıyor.

Söz konusu paylaşım tepki çekti. Gelen tepkilerin ardından NATO sosyal medya ekibi apar topar paylaşımı kaldırdı.

KARA GÜNEŞ SEMBOLÜ NEDİR?

Kara Güneş (Schwarze Sonne) bir Nazi sembolü ve bir tür güneş çarkıdır. Neo-Naziler ve bazı okültist altkültürler tarafından, Satanizm gibi, Nazi Almanyası sonrası bağlamında kullanılmıştı. .