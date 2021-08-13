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TIMETURK / DÜNYA / NATO'dan 'Taliban' çıkışı

NATO'dan 'Taliban' çıkışı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Afganistan'daki durumdan derin endişe duyulduğunu belirterek Taliban'ın saldırıları neticesinde ülkeyi ele geçirmesi halinde tanınmayacağını bildirdi.

2 Saat Önce
2021-08-13 19:41:33
NATO'dan 'Taliban' çıkışı

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Stoltenberg, yaptığı yazılı açıklamada, NATO üyelerinin bugün Afganistan'daki durum hakkında istişarelerde bulunmak üzere bir araya geldiğini belirterek, "Amacımız, Afgan hükümetini ve güvenlik güçlerini mümkün olduğunca desteklemektir. Personelimizin güvenliği her şeyden önemlidir. Kabil'deki diplomatik varlığımız sürecek." ifadesini kullandı.

Çeşitli insan hakları ihlallerinin yanı sıra Taliban'ın neden olduğu yüksek düzeydeki şiddetten derin endişe duyulduğunu vurgulayan Stoltenberg, "Taliban, ülkeyi zorla ele geçirirse uluslararası toplum tarafından tanınmayacağını anlamalıdır. Siyasi çözümü desteklemeye kararlıyız." ifadesine yer verdi.

Afgan hükümet güçlerinin son 8 günde Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı Trinkot, Kalat ve Pul-i Alem ile 18'e yükseldi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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