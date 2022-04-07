NATO’dan Rusya'yı kızdıracak davet

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İskandinavya ülkelerinden Finlandiya ve İsveç'in İttifak'a dahil olmayı istemeleri durumunda, bu talebin hızlı bir biçimde gerçekleştirileceğini ifade etti. Çarşamba günü Brüksel'de düzenlenen NATO dışişleri bakanları toplantısı öncesinde konuşan Stoltenberg, "(Finlandiya ve İsveç) başvuru yapma yönünde karar verirlerse, tüm müttefiklerin onları memnuniyetle kabul edeceğini düşünüyorum" dedi.

Bu iki ülke ile NATO arasında uzun yıllardan bu yana ortak faaliyetler olduğunu dile getiren Stoltenberg, her iki ülkenin NATO standartlarına sahip olduğunu belirtti. Olası bir başvuru durumunda Rusya'nın, söz konusu iki ülkeye, İttifak'a kabul edilene dek saldırabileceği yönündeki endişelere de değinen Jens Stoltenberg, bunun üyeliğe karşı bir gerekçe olamayacağını vurgulayarak, "Olası bir başvuru ile nihai üyelik arasında geçen zamanla ilgili endişeleri giderecek bir yol bulacağımıza eminim" ifadelerini kullandı. NATO Genel Sekreteri, bununla ilgili ayrıntılara kamuoyu önünde girmek istemediğini de sözlerine ekledi.

Stoltenberg ayrıca, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusu yapıp yapmama kararının tamamen bu ülkelere ait olduğunu ve NATO'nun her türlü kararı saygıyla karşılayacağını ifade etti.