NATO'dan Polonya açıklaması: Nihai suç Rusya’nın

NATO Polonya'ya düşen füze sonrası acil olarak toplandı.Toplantı sonrası açıklama yapan Stoltenberg ilk bulgulara göre füzenin Ukrayna savunma sistemince ateşlendiğini söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg İttifakın konuya ilişkin olağanüstü toplantısının ardından basına açıklama yaptı.

"Elimizdeki kanıtlar bunun NATO topraklarına kasıtlı bir saldırının sonucu olmadığını gösteriyor" diyen Stoltenberg, "Rusya'nın NATO müttefiklerine karşı saldırı planladığına dair işaret yok. İlk analize göre olay, Ukrayna'ya ait bir hava savunma füzesi tarafından gerçekleşti. Şunu da söylemeliyim ki bu Ukrayna'nın suçu değil. Nihai suç Rusya'nındır. Rusya bu savaşı bitirmelidir. NATO tek vücut olmaya devam edecektir" dedi.