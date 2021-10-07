NATO'dan Macron'a sert uyarı

ABD ile Fransa arasında Hint-Pasifik krizi sürerken NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Avrupa'nın savunma alanında bağımsızlaşma çabalarının NATO'yu zayıflatacağı ve Avrupa'yı böleceği uyarısı yaptı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD ile yaşanan Hint-Pasifik krizi vesilesiyle Avrupa'nın savunma alanında Washington'a bağımlılığı azaltması çağrısı yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u uyardı.

Başkan Joe Biden ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Washington'da bir araya gelen Stoltenberg, görüşmeler sonrasında Georgetown Üniversitesi'nde bir konferansta yaptığı konuşmada Avrupa'ya net mesajlar verdi.

NATO'ya paralel olarak kurulacak bir Avrupa savunma mekanizmasının Atlantik ittifakını zayıflatma ve bölme riski taşıdığını söyleyen NATO Genel Sekreteri, "Fransa'nın hayal kırıklığı yaşadığını anlıyorum. Ancak NATO çerçevesi dışında herhangi bir çaba içine girmek ya da NATO ile rekabet etmek veya kopyalamak için gösterilen çabalara inanmıyorum. Çünkü NATO bir mihenk taşı olmaya devam etmektedir, Avrupa ve aslında Kuzey Amerika güvenliğinin de temelidir" diye konuştu.

Geçen ay ABD, İngiltere ve Avustralya'nın Hint-Pasifik bölgesinde yeni bir güvenlik ittifakı oluşturduklarını açıklaması ve ardından Avustralya'nın Fransız denizaltıları için verdiği siparişleri iptal ederek ABD'nin ürettiği nükleer güçle çalışan denizaltıları tercih etmesi Fransa ve AB'nin sert tepkisine neden olmuştu.

"Avrupa'nın savunması Avrupa ile sınırlı değil" mesajı

Stoltenberg Avrupa savunmasının Avrupa sınırlarının ötesine geçtiğini belirterek, "Burada konu, coğrafyadır. Güneyde Türkiye, kuzeyde Norveç ve İzlanda, batıda ABD, Kanada ve İngiltere" dedi ve NATO'nun tüm Avrupa'nın güvenliğinin korunması için önemine vurgu yaptı.

Stoltenberg "Alternatif yapılanmalar yaratarak transatlantik bağları zayıflatmaya yönelik her türlü girişim, bunu tek başına hallederiz mesajını verir ve sadece NATO'yu zayıflatmakla kalmaz, aynı zamanda Avrupa'yı da böler" uyarısında bulundu.

Macron'dan AB liderlerine ortak savunma çağrısı

AB liderleri Slovenya'da düzenlenen AB-Batı Balkan zirvesi öncesinde dün akşam akşam yemeğinde bir araya gelmiş, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, AB'nin sınırlarındaki krizi yönetmek ve kendi güvenliğinden sorumlu olmak için daha fazla şey yapması gerektiğini söylemişti.

"Biz Avrupalılar kendimize karşı net olmalıyız. Güvenliğimiz, sınırlarımız, bağımsızlığımız için önemli olan nedir?" sorusunu yönelten Macron, ABD Başkanı Joe Biden ile 30-31 Ekim tarihlerinde Roma'da yapılacak G20 zirvesinde bir araya geleceklerini de kaydetmişti.

Fransa'ya "Aukus" darbesi

Geçen ay ABD, İngiltere ve Avustralya Hint-Pasifik bölgesinde yeni bir güvenlik ittifakı oluşturduklarını açıklamıştı. "Aukus" adı verilen ve Avustralya'nın nükleer denizaltılarla donatılmasını öngören ittifak nedeniyle Canberra'nın Fransa ile 2016 yılında imzaladığı 56 milyar euroluk denizaltı anlaşmasını feshetmesi, Paris'in sert tepkisine yol açmıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu gerginliğin ardından Avrupa'nın kendi savunma kapasitelerini geliştirmesi ve ABD'ye bağımlılığı azaltması yönündeki görüşlerini yeniden gündeme taşımıştı.

Kaynak: DW Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.