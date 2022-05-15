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NATO'dan kritik çıkış! 'Ukrayna bu savaşı kazanabilir'

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savaşı kazanabileceğini söyledi.

44 Dakika Önce
2022-05-15 16:12:59
NATO'dan kritik çıkış! 'Ukrayna bu savaşı kazanabilir'

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'daki savaşa ve Finlandiya ile İsveç'in NATO üyelik sürecine dair değerlendirmede bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının Moskova'nın planlandığı gibi gitmediğini belirten Stoltenberg, Rus güçlerinin Harkiv'den çekilmekte olduğunu söyledi.

Ukrayna'nın savaşı kazanabileceğini vurgulayan NATO Genel Sekreteri, bu ülkeye askeri desteğin artırılmaya devam edilmesi gerektiğini ifade etti.

Stoltenberg ayrıca, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine başvurmaya karar vermelerinin tarihi bir an olacağını söyledi. .

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