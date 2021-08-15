NATO'dan ''Kabil'' açıklaması: Varlığımızı sürdüreceğiz!

NATO, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki son duruma ilişkin açıklama yaptı.

Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e ulaşmasının ardından NATO'dan açıklama geldi.

Açıklamada, Afganistan'daki karışıklığa siyasi bir çözüm bulmanın her zamankinden daha acil olduğu kaydedildi.

AFP'ye konuşan NATO yetkilisi, "Afganistan'ı dünyayla bağlantılı tutmak için Kabil havaalanındaki operasyonların sürdürülmesine yardımcı oluyoruz.'' ifadesini kullandı.

Yetkili ayrıca, "Kabil'deki diplomatik varlığımızı da sürdürüyoruz. Personelimizin güvenliği her şeyden önemlidir ve gerektiği şekilde ayarlama yapmaya devam ediyoruz." dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.