NATO'dan flaş Kosova-Sırbistan açıklaması! ''Müdahale ederiz''

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Sırbistan ve Kosova'ya gerginliği tırmandırmama çağrısı yaparak, istikrarı korumak için NATO'nun müdahaleye hazır olduğunu aktardı.

Stoltenberg, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile NATO karargahında yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, son aylarda Kosova ile Sırbistan arasındaki gerginliğin yatıştırılması çağrısında bulundu.

Stoltenberg, son günlerde sahada durumun iyileştiğini, Belgrad ve Priştine'nin gerilimin tırmanmasını engelleme sorumluluğu bulunduğunu kaydetti. Taraflara itidal çağrısı yapan Stoltenberg, şunları dile getirdi:

"NATO sahadaki durumu yakından izlemeye devam etmektedir. KFOR barışı koruma misyonumuz, BM'nin verdiği yetkisine odaklanmış durumdadır. İstikrarın tehlikeye girmesi halinde KFOR müdahale etmeye hazırdır. KFOR, Kosova halkına güvenli bir ortam ve hareket özgürlüğü sağlanması için gereken tedbirleri alacaktır"

Stoltenberg, Sırbistan ile Kosova'nın aralarındaki farklılıkları çözmek için diyalog kurması gerektiğini vurguladı ve AB kolaylaştırıcılığındaki Belgrad-Priştina Diyaloğu sürecini desteklediklerini, tarafların bu süreçte yapıcı olması gerektiğini söyledi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile Kosova Başbakanı Albin Kurti, diyalog süreci kapsamında yarın Brüksel'de Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in eşliğinde bir araya gelecek.

"HERHANGİ BİR ÇATIŞMA İHTİMALİNİ ÖNLEMEK İSTİYORUZ"

Vucic de yarınki toplantının zor geçmesini beklediğini, Kosova ile neredeyse tüm konularda anlaşmazlıkları bulunduğunu aktardı.

"Gerginliğin tırmanması veya herhangi bir çatışma ihtimalini önlemek istiyoruz." diyen Vucic, NATO'nun Kosova'daki rolüne saygı duyduklarını, NATO ile iş birliğini artırmak istediklerini ifade etti.

Vucic, barış ve istikrarın Sırbistan için hayati önemde olduğunu, ülkesinin sorumlu davrandığını söyledi.

"Balkanlar'ın, Brüksel'deki veya dünyadaki herkesi bıktırdığını biliyorum. Herkes bizim sızlanmalarımızı dinlemekten usandı." diyen Vucic, Sırbistan halkına yönelik saldırıların arttığını, Sırbistan'a yönelik sınır ihlali suçlamalarının doğru olmadığını savundu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg 'İstikrar tehlikeye girerse, KFOR müdahale etmeye hazırdır' dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić ile Batı Balkanlardaki durum üzerine bir görüşme düzenledi. Stoltenberg görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, NATO'nun Kosova'daki askerlerinden oluşan KFOR'un Sırbistan ve Kosova arasındaki krizin büyümesi durumunda müdahale etmeye hazır olduğunu söyledi.

Jens Stoltenberg Brüksel'de Vučić ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Sahadaki durum düzelirken, yeniden tırmanışı önlemek başta Belgrad ve Priştine'den yetkililer olmak üzere tüm tarafların sorumluluğundadır." dedi.

Stoltenberg, “Tüm tarafları itidal göstermeye ve şiddetten kaçınmaya çağırıyorum. NATO sahadaki durumu yakından izlemeye devam ediyor. KFOR barışı koruma misyonumuz BM görevine odaklanmaya devam ediyor. İstikrar tehlikeye girerse, KFOR müdahale etmeye hazırdır” dedi.

Vučić'se, Kosova'yla hemen hemen her konuda anlaşamadıkları ancak barış ve istikrarın çok önemli olduğunu söylediği için Perşembe günü Kosova Başbakanı'yla görüşmeler beklediğini söyledi. Vučić, “Yarın zorlu görüşmeler yapacağız. Neredeyse hiçbir konuda anlaşamıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Vučić ise yaptığı açıklamada, “Öncelikle Stoltenberg'e teşekkür ederim ki Sırbistan'ın tutumunu öğrenmek istedi. Zaten biliyor. Önemli olan NATO'nun Kosova'daki rolüdür. KFOR ile birlikte Kosova'daki barış ortamının devamı için çalışıyoruz. Sırbistan'ın güvenliği için çok önemli bir konu” dedi.

Vučić, “Biz askeri olarak tarafsız ülkeyiz ve öyle kalmak istiyoruz. NATO ile ilişkilerimizi geliştirmek, muhtemel tansiyon ve riskleri azaltmak istiyoruz. Balkanlardaki durumdan yorgunsunuz ama bizim için önemli olan Sırp halkına yönelik saldırılar sıklık kazandı. Stoltenberg ile bu konuları görüşmüş olmaktan çok memnunum'' dedi. .