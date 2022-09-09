NATO'dan flaş hamle! Yüz binlerce askerini yüksek hazırlık seviyesine geçiriyor

Brüksel'deki NATO karargahında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ortak basın toplantısı düzenliyor.

Stoltenberg'in açıklamasından satır başları:

İttifakın doğu kanadındaki varlığımızı önemli ölçüde artırıyoruz, önemli boyutta hava ve deniz kuvvetleri tarafından desteklenen yüzbinlerce askeri yüksek hazırlık seviyesine geçiriyoruz.

Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya kabul edilmesine ilişkin protokolü ittifaka üye 30 ülkeden 24'ü onayladı.

Blinken'ın açıklamalarından satır başları:

Kremlin'in saldırganlığına karşı durmanın maliyeti yüksekken, geri durmanın maliyeti daha da yüksek olacaktır... Avrupalı dostlarımızı muhtaç (soğukta açıkta) bırakmayacağız.

Rusya'nın Ukrayna'ya gönderdiği takviyeler, büyük bedel ödediğini gösteriyor. Ukrayna'da muazzam sayıda Rus kuvveti var ve maalesef Devlet Başkanı Vladimir Putin, trajik, korkunç bir şekilde gösterdi ki, Rusya'ya büyük bedel ödetme pahasına çok sayıda insanı bunun içine atacak.

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