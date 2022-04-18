DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Bakan Kirişci: Ukrayna, ayçiçek yağı gibi ürünleri bize daha ucuza satma sözü verdi
Domenec Torrent'ten Kerem Aktürkoğlu açıklaması geldi: Saha içerisinde olan...
ABD'deki bir camiye saldırı!
Gülümse Kaderine konusu ne? Gülümse Kaderine nerede çekiliyor? Gülümse Kaderine dizisi oyuncuları kimler?
Kasım Süleymani Rusya'yı Suriye'yi işgal etmeye nasıl ikna etti?
NATO’dan dünyanın en büyük canlı siber tatbikatı
Avukatından Altun ile ilgili iddialara yalanlama
Rusya: ABD ve Avrupa silahlarının bulunduğu merkezi vurduk
Yasak Elma 139. bölüm izle | Fox TV Yasak Elma yeni bölüm (139.bölüm) tek parça full HD izle
Pakistan’da cinayet davası: 6 kişi idam edilecek
İsmail Demirci kimdir? İsmail Demirci'nin hayatı, eşi, işi, mesleği, annesi, babası, boyu, kilosu...
İspanya’nın casus yazılımla Katalanları izlediği ortaya çıktı
Erdoğan’dan Mescid-i Aksa açıklaması
Barcelona - Cadiz maçını canlı izle! La Liga
'Rockçı İmam' AİHM'ye başvurdu

İSTANBUL

19:53:00

İftar vakti

BURSA

19:52

04:44
19:52
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:36

04:29
19:36
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:19

04:13
19:19
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:02

03:56
19:02
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:49

03:53
18:49
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:53:00

İftar vakti

ANKARA

19:36

04:29
SAHUR
19:36
İFTAR

TIMETURK / DÜNYA / NATO’dan dünyanın en büyük canlı siber tatbikatı

NATO’dan dünyanın en büyük canlı siber tatbikatı

NATO, dünyanın en büyük ve en karmaşık canlı uluslararası siber tatbikatına yarın başlıyor.

1 Saat Önce
2022-04-18 22:41:39
NATO’dan dünyanın en büyük canlı siber tatbikatı

Her yıl yapılan "Kilitli Kalkanlar" tatbikatı, 19-22 Nisan'da Estonya'nın başkenti Tallinn'deki NATO İşbirliğine Dayalı Siber Savunma Mükemmeliyet Merkezi tarafından düzenlenecek.

Tatbikata NATO müttefikleriyle NATO ortağı ülkelerden siber güvenlik ve bilişim uzmanları katılacak. Bu yılki tatbikatta Ukraynalı uzmanlar da yer alacak.

Tatbikatta sivil ve askeri bilişim sistemleriyle kritik altyapılara yönelik gerçek zamanlı gelişmiş siber saldırılara karşı savunma yöntemleri test edilecek. Ayrıca olası saldırılarda durumunda sivil ve askeri birimlerle kamu ve özel sektör iş birliklerinin nasıl uygulanacağı denenecek.

Şirket ve kurumlar

Tatbikat senaryosuna göre, Berylia adlı hayali bir ülkenin askeri ve sivil bilişim sistemlerine düzenlenen siber saldırılara karşı mevcut güvenlik ortamı göz önünde bulundurularak jeopolitik durumlar içinde neler yapılacağı kararlaştırılacak.

Devlet kurumları, üniversiteler, uluslararası kuruluşlar ve şirketler iş birliği yapacağı tatbikatta NATO'nun yanı sıra Siemens, TalTech, Clarified Security, Arctic Security ve CR14 gibi şirket ve kurumlar yer alacak. AA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş