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National Interest'in iddiası: 'Rusya Türk SİHA'sı alacak'

Washington merkezli The National Interest dergisi yazarı Peter Suciu, Rusya'nın Türk SİHA'larıyla ilgilendiğini ve bu SİHA'ları ithal edebileceğini iddia etti.

8 Dakika Önce
2021-12-25 11:32:11
National Interest'in iddiası: 'Rusya Türk SİHA'sı alacak'

Türk yapımı SİHA'lara dünya basınının ilgisi sürüyor. Amerikan The National Interest dergisinde Peter Suciu tarafa kaleme alınan yazıda, Rusya'nın Türk SİHA'sı satın alacağı iddia edildi.

Yerli imkanlarla üretilen Türk SİHA'larının Suriye'de ve Ukrayna'nın Donbas bölgesinde birçok Rus hava savunma sistemini imha ettiğini belirten Sucio, “Moskova yönetimi bu iddiaları reddetse de Rusya Türk SİHA'larına olan ilgisini engelleyemedi” dedi.

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“Unutmamanız gerekenler: Türkiye, insansız hava sistemlerinin (SİHA) önemli bir üreticisi, kullanıcısı ve satıcısı haline geldi” diyen Sucio, “Rusya da silah ithalatını artırdı ve bu ay Moskova'nın Türk askeri donanımının, özellikle de insansız hava araçlarının alıcısı olma eşiğinde olabileceği bildirildi” ifadelerini kullandı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TAI), Washington ile Ankara arasındaki ilişkilerin bozulmasının ardından 2013 yılında insansız hava araçları geliştirmeye başladığını belirten Sucio, “Türkiye daha sonra ABD Hava Kuvvetleri'nin kendi Reaper uçağına kabaca benzeyen Anka-S'yi geliştirdi” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, bu hafta insansız hava araçlarının veya diğer Türk silahlarının ve askeri teçhizatının Rusya'ya satılmasında herhangi bir sorun olmadığını söylediğini belirten Sucio, Bakan Çavuşoğlu konuya ilişkin, "Türkiye insansız hava araçlarını ihtiyacı olanlara satıyor" dediğini hatırlattı.

The National Interest dergisi yazarı Peter Suciu, bakan Çavuşoğlu'nun, ABD ve diğer NATO ortaklarının Ankara'nın hava savunma sistemlerini satın almasını açıkça protesto etmesine rağmen, Türkiye'nin Rusya ile S-400 hava savunma sistemlerinin ikinci alayını satın alma konusunda müzakerelere devam ettiğini de hatırlattı.

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Rus ordusunda Türk SİHA'sı endişesi

Öte yandan Rus ordusu, pek çok hava sistemini imha eden Bayraktar TB2 S/İHA'larına karşı eğitimlerini sıklaştırdı. Rusya Savunma Bakanlığı, Batı Askeri Bölgesindeki birliklerce yapılan tatbikatla ilgili paylaştığı görüntülerde, İHA'lara karşı Elektronik Harp eğitiminde Bayraktar TB2'nin özellikle vurgulandığı görüldü.

M5 Dergisi'nde yer alan habere göre, son dönemde yapılan tatbikatlarda Rus ordusuna, Türk SİHA'larına karşı nasıl önlem almaları gerektiği anlatıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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