DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Ordu’da bisikletli öğrencilere trafik eğitimi
10 Mart'ta motorine büyük bir zam daha geliyor! Depoda 197 lira indirim getirecek formül
Dünyanın tarzını üreten Markapia'nın yolculuğu
THY beklenen kar yağışı nedeniyle 205 seferini iptal etti
İstanbul'da yarın (10 Mart) okullar tatil mi? 10 Mart Perşembe İstanbul'da okullar tatil edilir mi?
Selvi: Bu psikoloji devam ederse korkarım ki yağma yaşanır
'Putin yenilgiyi asla kabul etmeyen biri, bu çok ürkütücü'
THY seferleri iptal mi edildi? THY yarın Sabiha Gökçen uçuşları ertelendi mi? Hangi uçuşlar iptal edildi?
Ayçiçek yağına 3'lü denetim geliyor
Okullarda ara tatil ne zaman? İkinci ara tatili ne zaman ve kaç gün 2022?
Rusya'ya yaptırımların dolar ve altına etkisi | Rusya'ya petrol ambargosu altını yükseltir mi?
Abdülkadir Selvi, Erdoğan’ın iki rakibini açıkladı
Japonya'dan Rusya'ya Kuril Adaları çıkışı
Kar İstanbul’a doğru geliyor! Meteoroloji’den uyarı
Rus petrolüne ambargo ne anlama geliyor? Kimin canı yanacak?

TIMETURK / DÜNYA / Nasrallah: Washington ve Londra, Ukrayna'yı 'ejderhanın ağzına' itti

Nasrallah: Washington ve Londra, Ukrayna'yı 'ejderhanın ağzına' itti

Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, ABD ve İngiltere'nin Ukrayna'yı 'ejderhanın ağzına' ittiğini belirterek, Amerikalılara güvenmenin aptallık olduğunu söyledi.

2 Saat Önce
2022-03-09 08:10:54
Nasrallah: Washington ve Londra, Ukrayna'yı 'ejderhanın ağzına' itti

Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Hizbullah'ın "Yaralı Direniş Günü" münasebetiyle düzenlediği kutlamada yaptığı konuşmada, "Dünyada Amerikalılara güvenmenin aptallık olduğuna dair her gün kanıtlar var ve hepimiz Birleşmiş Milletler'in nasıl olduğunu gördük. Devletler Afganistan'ı terk etti ve ona güvenenleri orada terk etti” dedi.

ABD'nin her gün Ukrayna'yı savaşa itmesine rağmen uçak ve asker göndermeyeceğini doğruladığını da sözlerine ekleyen Nasrallah, "Ukrayna'daki yetkililer arasında bir ihanet ve hayal kırıklığı hissi var ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy Moskova'nın taleplerini görüşmeye hazır" dedi.

Lübnanlı yetkililerin "Amerikan emirlerine boyun eğmenin Lübnan'ı kurtarmayacağını, ancak talihsizliklerini artıracağını" bilmesi gerektiğini söyleyen Nasrallah, “Lübnan'ın çıkarının Güvenlik Konseyi'nde Rusya'ya karşı oy kullanmaktan kaçınmak olduğunu" da sözlerine ekledi.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı'nın Rusya'yı kınayan açıklamasıyla ilgili olarak Nasrallah, açıklamanın "Amerikan Büyükelçiliği'nde yazıldığını" söyledi. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş