Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, ABD ve İngiltere'nin Ukrayna'yı 'ejderhanın ağzına' ittiğini belirterek, Amerikalılara güvenmenin aptallık olduğunu söyledi.

Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Hizbullah'ın "Yaralı Direniş Günü" münasebetiyle düzenlediği kutlamada yaptığı konuşmada, "Dünyada Amerikalılara güvenmenin aptallık olduğuna dair her gün kanıtlar var ve hepimiz Birleşmiş Milletler'in nasıl olduğunu gördük. Devletler Afganistan'ı terk etti ve ona güvenenleri orada terk etti” dedi.

ABD'nin her gün Ukrayna'yı savaşa itmesine rağmen uçak ve asker göndermeyeceğini doğruladığını da sözlerine ekleyen Nasrallah, "Ukrayna'daki yetkililer arasında bir ihanet ve hayal kırıklığı hissi var ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy Moskova'nın taleplerini görüşmeye hazır" dedi.

Lübnanlı yetkililerin "Amerikan emirlerine boyun eğmenin Lübnan'ı kurtarmayacağını, ancak talihsizliklerini artıracağını" bilmesi gerektiğini söyleyen Nasrallah, “Lübnan'ın çıkarının Güvenlik Konseyi'nde Rusya'ya karşı oy kullanmaktan kaçınmak olduğunu" da sözlerine ekledi.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı'nın Rusya'yı kınayan açıklamasıyla ilgili olarak Nasrallah, açıklamanın "Amerikan Büyükelçiliği'nde yazıldığını" söyledi. .