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Nasrallah'tan Hristiyan gruba tehdit: 100 bin savaşçımız var

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah 100 bin silahlı eğitimli adamlarıyla Lübnan Hristiyanlarının ünlü askeri yapılanması Lübnan Kuvvetleri'ni savaşla tehdit etti.

1 Saat Önce
2021-10-21 01:04:03
Nasrallah'tan Hristiyan gruba tehdit: 100 bin savaşçımız var

Lübnan'daki Hizbullah örgütünün lideri Hasan Nasrallah Lübnan'da son dönemde artan gerginlikler üzerine Lübnan Hristiyanlarının en güçlü siyasi oluşumu Lübnan Kuvvetleri'ne yönelik tehditte bulunarak savaş çıkması durumunda kaybedenin Hristiyanlar olacağını belirtti.

Grubu Lübnan'ı bölüp Hristiyan bir kanton veya devlet oluşturmaya çalışmakla suçlayan Nasrallah, eğitimli 100 bin savaşçılarının olduğunu ve savaş için kendilerinden emir beklediklerini belirterek, Lübnan Kuvvetleri'ne tehditte bulundu.

Nasrallah, Lübnan Kuvvetleri'nin ve lideri Samir Caca'nın Lübnan Hristiyanlarının varlığı ve geleceğiyle ilgili en büyük tehdit olduğunu iddia ederek, savaş olması durumunda Lübnan Hristiyanlarını tasfiye edecekleri imasında bulundu.

MepaNews

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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