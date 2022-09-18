Nasrallah’tan Hamas açıklaması

Hamas’ın Esed rejimiyle normalleşme kararına flaş bir yorum Lübnan Hizbullahı lideri Hasan Nasrallah’tan geldi. Nasrallah, “Hamas Hareketi’ndeki kardeşlerin Suriye ile normalleşmeye ilişkin açıkladıkları son beyan gerçekten ileri bir açıklamadır” ifadelerini kullandı.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, resmi internet sitesinden yayınladığı açıklamayla Esed rejimiyle normalleşme kararını açıklamıştı. Hamas'ın bu kararına flaş bir yorum Lübnan Hizbullahı lideri Hasan Nasrallah'tan geldi.

DİRENİŞ HAREKETLERİ BİRLEŞMELİ

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, yaptığı açıklamada “Suriye geçmişte olduğu gibi gelecekte de Filistin için gerçek bir dayanak olacaktır” dedi. Nasrallah, “Hamas Hareketi'ndeki kardeşlerin Suriye ile normalleşmeye ilişkin açıkladıkları son beyan gerçekten ileri bir açıklamadır” ifadelerini kullandı. Suriye'nin geçmişte ve gelecekte Filistin, Kudüs ve Filistin halkının gerçek dayanağı olduğunu söyleyen Nasrallah, “Dilenme değil direniş hakları geri almanın tek yoludur. Bugün istediğimiz bölgemizdeki tüm direnişin birleşmesidir” değerlendirmesinde bulundu.

HAMAS: SURİYE'YE TEŞKKÜR

Esed rejiminden "Kardeş Suriye" olarak bahsedilen Hamas'ın yayınladığı açıklamada “Suriye'ye yönelik Siyonist saldırganlık devam ederken, Şam ve Halep havalimanlarının bombalanmasını kınıyor, kardeş Suriye'ye desteğimizi teyit ediyoruz.Filistin halkının haklı davalarının yanında durdukları için Suriye Arap Cumhuriyeti yönetimine teşekkürlerimizi sunarız. Suriye'nin Arap ve İslam ülkeleri arasındaki konum ve rolünü yeniden kazanmasını dört gözle bekliyoruz. Suriye'nin istikrarı, güvenliği ve refahı için tüm samimi çabaları destekliyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve halkının birliği konusunda kararlı tutumumuzu teyit ediyor ve buna yönelik her türlü ön yargıyı reddediyoruz” denilmişti.

HAMAS-ESED REJİMİ İLİŞKİLERİ

Hamas, 10 yıl süren gerginliğin ardından Esed rejimi ile ilişkilerini düzeltmeye karar vermişti. Hamas, Şubat 2012'de yıllardır merkez olarak kullandığı Şam'ı terk etmeye karar vermişti. Geçtiğimiz haziran ayında Hamas'tan iki yetkili Reuters'a verdikleri demeçte, Suriye iç savaşında muhalefete yönelik muameleleri dolayısıyla Esed ilişkileri zayıflatma kararı alan Hamas'ın 10 yıl sonra Esed rejimi ile ilişkileri yeniden tesis etmeye hazırlandığını söylemişti.

Hamas'ın birkaç yıldır rejim ile ilişkilerini düzeltme arayışında olduğu, bunun için de İran destekli Lübnan Hizbullahı'nın aracılık yaptığı ifade ediliyordu. Hamas tarafından yapılan son açıklama ise grubun Esed rejimiyle bağlarını yeniden kurduğunun ilanı olarak nitelendiriliyor.