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Nasrallah, İsrail'e meydan okudu

Lübnan merkezli direniş örgütü Hizbullah'ın Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, İsrail'in her saldırısına karşılık vereceklerini açıkladı. Nasrallah, İsrail'in birkaç gün önce Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısını 'çok tehlikeli bir gelişme' olarak niteledi.

12 Saat Önce
2021-08-08 09:03:56
Nasrallah, İsrail'e meydan okudu

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Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, 2006 İsrail-Lübnan Savaşı'nın bitişinin yıl dönümünde Hizbullah'ın İsrail'e yönelik düzenlediği füze saldırı hakkında konuştu.

Hizbullah'la bir savaşa girmenin yansımalarından korktuğu için İsrail'in 15 yıldan beri Lübnan'a hava saldırısı düzenlemediğini belirten Nasrallah, "Temmuz 2006 Savaşı düşman İsrail'le caydırıcı bir denge oluşturdu" dedi.

'HAVA SALDIRISINA KARŞILIK VERDİK'

İsrail'in birkaç gün önce Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısını 'çok tehlikeli bir gelişme' olarak nitelendiren Nasrallah, Hizbullah'ın dün İsrail'e yaptığı füze saldırısının 15 yıl aradan sonra İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik hava saldırılarına karşılık olarak düzenlendiğini söyledi.

'RESMİ OLARAK DA ÜSTLENDİK'

"İsrail hava saldırılarına karşı gecikseydik bir değeri kalmazdı" diyen Nasrallah, şunları belirtti:

"Şeba Çiftliklerini tercih ettik çünkü oralar sivillerin olmadığı askeri bölgelerdir. Saldırıyı gündüz yapmayı tercih ettik. İsrail hava saldırılarına verdiğimiz karşılığın sorumluluğunu resmi olarak üstlendik. Bizim açık alanları bombaladılar, bizler de açık alanları hedef aldık. Dünkü eylemin hedefi, ülkemizi korumak için çatışma kurallarını belirlemekti."

'BOMBALARSANIZ BİZLER DE BOMBALARIZ'

Nasrallah, İsrail'in saldırılarına ülkeyi korumak için en uygun karşılığı vereceklerine işaret etti.

İsraillilerin, Lübnan'da Hizbullah'a yönelik iç bölünmelere bel bağlamamaları gerektiğini savunan Nasrallah, İsrail'e hitaben şunları söyledi:

"Lübnan'ın içinde durumlar ne olursa olsun bizim birinci önceliğimiz ülkemizi ve halkımızı korumaktır. Bombalarsanız bizler de bombalarız. Hizbullah'ın iç krizlerle meşgul olduğunu düşünmeyin."

NE OLMUŞTU?

Lübnan Hizbullahı, 6 Ağustos'ta İsrail ordusunun Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılara karşılık olarak İsrail'e füze saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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