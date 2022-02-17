Nasrallah, Hizbullah'ın insansız hava aracı ürettiğini açıkladı

Lübnanlı Hizbullah'ın lideri Hassan Nasrallah, dün yaptığı açıklamada partisinin insansız hava araçları üretmeye başladığını ve binlerce füzesini de hassas füzelere dönüştürebildiğini söyledi.

Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah, Al Manar kanalıdan destekçilerine hitaben yaptığı konuşmasında, “Bugün Lübnan'da uzun süredir insansız hava araçları üretmeye başladık ve onları İran'dan getirmemize gerek kalmadı" dedi.

1992'de Güney Lübnan'da bir İsrail hava saldırısında öldürülen selefi Abbas el-Musawi'yi de anan Nasrallah, “Siyonist varlık bir krizin ortasında ve sona yaklaşıyor” dedi.

Nasrallah konuşmasında, “Lübnan'da uzun süredir insansız hava araçları üretiyoruz ve kim satın almak isterse sipariş versin" dedi.

Nasrallah, Hizbullah'ın elindeki füzeleri hassas füzelere dönüştürme kabiliyetine de sahip olduklarına değinerek, bunu yıllar önce yapmaya başladıklarını belirtti.

İsrail'i uyaran Nasrallah, "Düşmana diyorum ki, istediğiniz kadar füze üretin, sizi bekliyoruz. Sizden korkmuyoruz ” dedi.

Nasrallah konuşmasının sonunda, İsrail'e karşı mücadeleye devam etme ve Filistin davasını destekleme sözü verdi.

Öte yandan 7 Ocak 2022 Cuma günü İsrail ordusu, son aylarda “İsrail egemenliğine doğru sınırı geçen ve istihbarat ve bilgi toplama amacıyla kullanılan bir Hizbullah insansız hava aracını” vurduğunu açıklamıştı.

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