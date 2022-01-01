NASA uyardı: Dünya için ''potansiyel tehlike'' 18 Ocak'ta geliyor!

New York'taki Empire State binasının iki katı büyüklüğe sahip 7482 (1994 PC1) adlı asteroid gelecek ay içerisinde Dünya'nın yakınından geçecek.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 'potansiyel tehlikeli nesne' olarak tanımladığı 7482 (1994 PC1) adlı asteroide ilişkin açıklama yaptı.

Son ölçümleme ve hesaplamalara göre asteroidin gelecek ay içerisinde dünyanın yakınlarından saatte 70 bin kilometre hızla geçeceği tahmin ediliyor.

New York'taki Empire State binasından iki kat büyüklüğe sahip olduğu belirtilen 7482 (1994 PC1) adlı asteroide ilişkin NASA'dan açıklama geldi.

"Potansiyel tehlikeli nesne" kategorisinde yer alan göktaşının çapının yaklaşık 1 kilometre olduğu belirtildi.

Yaklaşık 1 kilometre çaptaki asteroidin tahmini tarihi 18 Ocak olarak açıklanırken, Dünya'ya en yakın geçişi Türkiye saati ile 00.51'de gerçekleşecek.

Her ne kadar boyutları itibarıyla endişe yaratsa da asteroit Dünya'dan 2 milyon kilometre uzaklıktan geçeceği için tehdit oluşturmadığı ifade ediliyor. Söz konusu uzaklık, Dünya ile Ay arasındaki mesafenin 5 katına tekabül ediyor.

Asteroidin Dünya'ya en son bu kadar yaklaştığında takvimler 1933'ü gösteriyordu. İlk kez 1994'te keşfedildiği için 1994 PC1 ismini alan asteroit, Güneş'in etrafındaki turunu 1 buçuk yılda tamamlıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.