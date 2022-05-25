NASA tarih verdi! 2 km'lik dev asteroid hızla Dünya'ya yaklaşıyor

NASA tarih verdi! Dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa'yı ikiye katlayan dev göktaşı hızla Dünya'ya yaklaşıyor!

NASA, dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa'yı ikiye katlayan devasa bir asteroidin Dünya'ya doğru yola çıktığını duyurdu.

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa'yı ikiye katlayan devasa bir asteroidin Dünya'ya doğru yola çıktığını duyurarak, gezenimize yaklaşacağı tarihi açıkladı. 1,8 km'lik bir çapa sahip olan 7335 (1989 JA) adlı uzay kayası, NASA tarafından "potansiyel tehlikeli' olarak sınıflandırdı.

830 metre yüksekliğinde olan Burj Khalifa, 2004 yılında inşa edildiğinden bu yana dünyanın en yüksek binası oldu. Ancak Dubai'nin devasa binası, bu hafta Dünya'nın yanından geçecek olan bir asteroidin yanında küçük kalıyor.

7335 (1989 JA) adlı asteroit, 1,8 km çapıyla devasa bir büyüklüğe sahip ve cuma günü Dünya'nın yakınından geçecek. NASA, asteroidi 'potansiyel olarak tehlikeli' olarak sınıflandırmış olsa da, yaklaşık 4 milyon kilometre uzaklıktan geçeceği için Dünya için bir tehdit oluşturması olası gözükmüyor. Söz konusu mesafe, Dünya ile Ay arasındaki ortalama uzaklığın yaklaşık 10 katını oluşturuyor.

TARİHİ VE SAATİ BELLİ OLDU

NASA'nın uzay kayalarını izleyen Yakın Dünya Nesne Araştırmaları Merkezi'ne göre, asteroit Cuma günü Türkiye saatiyle 17.26'da Dünya'ya en yakın yaklaşımını yapacak. Bu noktada, asteroit Dünya'dan 0.026 astronomik birim uzaklıkta olacak ve yaklaşık 50 bin km/saat şaşırtıcı bir hızla seyahat edecek.