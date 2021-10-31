NASA şaşkın: Küçük bir asteroid dünyaya yakın geçti

Asteroid 2021 UA1 ismine sahip bir asteroid dünyanın oldukça yakınından geçti. NASA bunun üzerine bir konuda şaşkın kaldı.

NASA, genellikle dünyayı etkileme potansiyeline sahip asteroidleri gözlem altına alıyor. Rutin olarak bu asteroidlerin çoğunun küçük ve zararsız olduğunu belirtiyor. Yine de çoğu zaman uzayda büyük bir asteroidin gizlenmiş olabileceğine dair bir şüphe var. Son zamanlarda buzdolabı büyüklüğünde bir asteroid dünyaya yakın bir bölgeden geçti.

NASA, asteroidin beklenmedik yönden gelmesine şaşırdı

Bilim insanları konu hakkında oldukça endişelendi. Ancak onları endişelendiren şey asteroidin büyüklüğü değildi. Bu noktada cisim güneş yönünden geldi. Bu da bilim insanlarının beklemediği bir durumdu. Çünkü orada olduğu fikrine sahip değillerdi.

Asteroid 2021 UA1, dünyaya en yakın geçen üçüncü asteroid

Asteroid 2021 UA1 ismine sahip cisim, şimdiye kadarki dünyaya en yakın geçen üçüncü asteroid olarak kayıtlara geçti. 3000 kilometrelik bir mesafeden geçen asteroidin küçük boyutu, herhangi bir risk oluşturmuyor. Gökbilimciler geçen Pazar, asteroidin Antarktika‘nın üzerinden geçen gezegene yaklaştığını söyledi.

Her ne kadar 3000 kilometre yakın görünse de, bu onu ISS (Uluslararası Uzay İstasyonu)‘nun dışına çıkartıyor. Yaklaşık 2 metre çapındaki asteroid, gezegenin atmosferine girmiş olsaydı da yere çarpmadan önce yanarak parçalanacaktı. Bir gökbilimci olan Tony Dunn konuyla alakalı birtakım açıklamalarda bulundu.

Dunn, gündüz gökyüzünden gelen güneşin asteroidin arkasından geldiği için şaşırtıcı olduğunu söylüyor. Cismin bu şekilde yaklaşması böylece onu yaklaşana kadar görünmez hale getirdi. Dünyaya şimdiye kadar en yakın geçen asteroid, gezegenden birkaç yüz mil uzaklıktan geçmişti. Bilim insanları ona Asteroid 2020 VT4 ismini verdi. Onun dışında şu ana kadar geçen asteroidler gezegene zarar veremeyecek kadar küçüktü.

Kaynak: shiftdelete.net

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.