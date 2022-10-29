NASA paylaştı: Güneş'in masum olmayan gülümsemesi!

NASA, Güneş'in 'gülümsemesinin' görüntüsünü paylaştı.

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi'ne (NASA) bağlı Güneş Dinamikleri Gözlemevi, güneşin yüzeyinde 'gülümseme'ye benzeyen bir görüntü yakaladı.

NASA'nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi tarafından yapılan paylaşımda, "Bugün, NASA'nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi, Güneş'i 'gülümserken' yakaladı. Ultraviyole ışığında görülen Güneş üzerindeki bu koyu lekeler, koronal delikler olarak bilinir ve hızlı güneş rüzgarının uzaya taştığı bölgelerdir” denildi.

GÖRÜNDÜĞÜ KADAR MASUM DEĞİL!

Güneş'in üzerinde görülen koyu lekeler, güneş rüzgarının Güneş'ten kaçmasına olanak veren taçküre delikleri. Tahminler, bu rüzgarın Dünya'da bir güneş fırtınasını tetikleyebileceğine işaret etse de fırtınanın nispeten küçük olması bekleniyor.

GÜNEŞ FIRTINASI OLABİLİR, RADYO İLETİŞİMİNİ ÇÖKERTEBİLİR

Aşırı güneş fırtınaları güç sistemlerini devre dışı bırakabilir, uzay araçlarını ve onlara bağlı navigasyon sistemlerini bozabilir ve radyo iletişimini çökertebilir.

Fakat uzmanlar, yaklaşan aktivitenin sadece küçük bir güneş fırtınasına yol açacağını düşünüyor.