NASA'nın Mars'tan topladığı ilk kaya örneği kayboldu

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) çalışanları, Mars’tan toplanan kaya örneğinin Perseverance robotunun metal tüpünde bulunmadığını açıkladı.

NASA'nın uzay aracı Perseverance'ın Mars'tan topladığı ilk kaya örneğinin kayıp olduğu bildirildi.

Perseverance'ın ilk kaya toplama girişimi başarısız olurken, bilim insanları, Dünya'da yapılan denemelerde benzer bir olay yaşanmadığını belirtti.

NASA'nın Güney Kaliforniya'daki Jet Propulsion Laboratuvarı'nda Perseverance yöneticisi Jessica Samuels, “Örnek alma süreci başından sonuna kadar otonomdur. Toplama tüpüne bir numune yerleştirdikten sonra gerçekleşen adımlardan biri, onun hacmini ölçmektir. Robot, numuneyi olması gereken dirençle karşılamadı” dedi.

Perseverance'ın proje müdürü Jennifer Trosper ise, "Şimdilik numune alma ve önbelleğe alma sistemiyle ilgili bir donanım sorununun daha düşük, kayadan karot alma sırasında beklediğimiz şekilde tepki vermemesinin daha yüksek bir ihtimal olduğunu düşünüyoruz" dedi.

NASA bilim insanları şimdi ilk kaya örneğinin nasıl kaybolduğunu ve süreç boyunca neyin yanlış gittiğini anlamaya çalışıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.