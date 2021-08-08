DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Suudi Arabistan'da Hamas yetkilisi Hudari'ye 15 yıl hapis!
Afganistan gerçekleri; ‘Rus general’ Raşit Dostum’un karanlık geçmişi
Trafikte Bisikletlilerin Yaşadığı Sorunlar Nasıl Çözümlenecek?
Yunanistan'da yangın söndürme uçağı düştü
Altınok: Nagehan mı Altaylı mı deseler Ahmet Hakan derim!
İspanya Büyükelçiliği’nden kadın pilota Sabiha Gökçen’li övgü
İsrail hapishanelerindeki 'keyfi' tutuklular için kampanya
Bakan Gül: Yanan bölgelere bir çivi bile çakılmasına izin vermeyeceğiz
Bir vilayet daha Taliban’ın kontrolüne geçti
Toprak Razgatlıoğlu, Çekya'daki ikinci yarışta 2. oldu
Suudi rakibi diskalifiye edilince altın madalyayı İranlı karateci kazandı
Yangın bölgesine 79 milyon liralık yardım
Bahreyn ile Mısır'dan ''bölgesel barış'' görüşmesi
Bisikletli 3 Kadın Avusturya'dan Türkiye'ye Pedalladı
Annesine mesaj atıp intihar eden Eda Nur'da cinsel saldırı şüphesi

TIMETURK / DÜNYA / NASA, Mars yolculuğuna hazırlık için gönüllü arıyor

NASA, Mars yolculuğuna hazırlık için gönüllü arıyor

NASA, Mars'a hazırlık görevinde yer alacak gönüllüler arıyor.

9 Saat Önce
2021-08-08 11:49:14
NASA, Mars yolculuğuna hazırlık için gönüllü arıyor

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

NASA Mars'a yolculuk hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda verilen bir ilanla Mars benzeri bir ortamda bir yıl süreyle yaşayacak dört gönüllü aranıyor.

İlana 30 ile 55 yaş arası Amerikan vatandaşı olanlar başvurabilecek. Bilim, mühendislik veya matematik alanında yüksek lisans derecesi olanlar ya da pilotluk deneyimi bulunanlar tercih edilecek.

Gönüllülerin fiziksel sağlığının iyi, herhangi bir beslenme sorunlarının da bulunmaması gerekiyor. Sigara içenler de aday olamayacak.

Seçilen dört kişi bir yıl Mars benzeri bir ortamda yaşayacak

Seçilen 4 kişi, 1 yıl boyunca Teksas'ta, Mars Dune Alpha adı verilen bin 700 metrekarelik alanda yaşayacak.

Kızıl gezegende inşa edilecek modülün canlandırıldığı deney alanı üç boyutlu teknoloji ile üretildi.

1 YIL KONFORDAN UZAK KALACAKLAR

Gönüllüler deney alanında alıştıkları konforu bulamayacak, sevdikleri yiyecek ve içeceklere de ulaşamayacak.

Aileleri ve arkadaşlarıyla iletişimleri oldukça sınırlı kalacak. Gönüllüler bu çabaları karşılığında para da alacak.

Mars'a benzer ortamda dörder kişilik üç ayrı grup görev alacak. İlk grubun gelecek yıl sonbaharda göreve başlaması planlanıyor.

Houston'daki uzay merkezinde yapılacak deneysel çalışmalarla Mars'ta görev alacak ekibin karşılaşacağı olası fiziksel ve zihinsel sorunlar değerlendirilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş