NASA, Mars yolculuğuna hazırlık için gönüllü arıyor

NASA, Mars'a hazırlık görevinde yer alacak gönüllüler arıyor.

NASA Mars'a yolculuk hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda verilen bir ilanla Mars benzeri bir ortamda bir yıl süreyle yaşayacak dört gönüllü aranıyor.

İlana 30 ile 55 yaş arası Amerikan vatandaşı olanlar başvurabilecek. Bilim, mühendislik veya matematik alanında yüksek lisans derecesi olanlar ya da pilotluk deneyimi bulunanlar tercih edilecek.

Gönüllülerin fiziksel sağlığının iyi, herhangi bir beslenme sorunlarının da bulunmaması gerekiyor. Sigara içenler de aday olamayacak.

Seçilen dört kişi bir yıl Mars benzeri bir ortamda yaşayacak

Seçilen 4 kişi, 1 yıl boyunca Teksas'ta, Mars Dune Alpha adı verilen bin 700 metrekarelik alanda yaşayacak.

Kızıl gezegende inşa edilecek modülün canlandırıldığı deney alanı üç boyutlu teknoloji ile üretildi.

1 YIL KONFORDAN UZAK KALACAKLAR

Gönüllüler deney alanında alıştıkları konforu bulamayacak, sevdikleri yiyecek ve içeceklere de ulaşamayacak.

Aileleri ve arkadaşlarıyla iletişimleri oldukça sınırlı kalacak. Gönüllüler bu çabaları karşılığında para da alacak.

Mars'a benzer ortamda dörder kişilik üç ayrı grup görev alacak. İlk grubun gelecek yıl sonbaharda göreve başlaması planlanıyor.

Houston'daki uzay merkezinde yapılacak deneysel çalışmalarla Mars'ta görev alacak ekibin karşılaşacağı olası fiziksel ve zihinsel sorunlar değerlendirilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.