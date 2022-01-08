NASA kritik tarihi açıkladı! Kafamızı gökyüzüne çevirmenin tam zamanı

NASA, gelecek hafta 18 Ocak günü saat 21.51’de Dünya’ya en yakın konumdan bir asteroitin geçmesinin beklendiğini, dünyaya çarpma potansiyelinin ise olmadığını açıkladı. Şimdi kafamızı gökyüzüne çevirmenin tam zamanı!

Bilim insanları gelecek hafta 18 Ocak günü saat 21.51'de Dünya'ya en yakın konumdan geçmesi beklenen asteroitin uzunluğunun 1 kilometre olduğunu söyledi. İyi haber şu ki, Dünya'ya 1,93 milyon kilometre uzaklıktan geçecek asteroit güvenli bir açıklığa sahip olacak. Yani tam olarak ‘Empire States' binası büyüklüğünde olan bu asteroit hesaplamalara göre Dünya'ya çarpmayacak.

'Asteroit (7482) 1994 PC1' olarak adlandırılan gök cismi, ilk olarak 1994 yılında astronom Robert McNaught tarafından Avustralya'daki Siding Spring Gözlemevi'nde keşfedildi. Araştırmacılar, yapılan çalışmalar sonucunda asteroiti ‘potansiyel tehlike' kategorisine aldı. Bu asteroit her ne kadar 'potansiyel tehlikeli' olarak anılsa da gezegenimiz için tehlikeli olduğunu söylemek yanlış olur.



ABD İstanbul Büyükelçiliği de NASA'nın asteroitlerle ilgili hazırladığı bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Videoda Dünya'nın her gün asteroit bombardımanına uğradığı ve asteroitlerin hangi koşullarda tehlike yaratıp yaratmayacağına dair bilgiler veriliyor.

Yapılan hesaplamalar bu asteroitin Dünya'ya 1,93 milyon kilometre uzaklıktan geçeceğini yani Ay'ın Dünya'ya konumundan bile 5,15 kat daha uzakta bulunacağını hesapladı. Bilim insanları, asteroidin yörüngesini hesaplayarak hata payının yalnızca 133 kilometre olduğunu söyledi. Bu nedenle yakın bir zamanda çarpışma riskinin olmadığı açıkça görülüyor. Bu arada asteroit, Dünya'ya göre saniyede yaklaşık 19.56 kilometrelik akıllara durgunluk veren bir hızda seyahat edecek ancak yalnızca bir gece gökyüzünde yıldız gibi görünecek.

Asteroit (7482) 1994 PC1, bundan 89 yıl önce 17 Ocak 1933'te Dünya'ya 1,1 milyon kilometrelik yakın ve güvenli bir mesafede geçiş yapmıştı. Tam 89 yıl sonra gelecek hafta yeniden Dünya'nın yakınlarından geçecek bu asteroit bilim insanlarının hesaplamalarına göre yeniden 18 Ocak 2105'te Dünya'ya benzer bir mesafeden geçecek.

Kaynak: Milliyet



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