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NASA Instagram'dan paylaştı: ''Hey İstanbul, parlıyorsun!''

NASA, Instagram üzerinden İstanbul'a ait bir uydu görüntüsünü paylaşarak 'Hey İstanbul, parlıyorsun!' notunu düştü.

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Google News - Timeturk
27.05.2021 00:06:44
NASA Instagram'dan paylaştı: ''Hey İstanbul, parlıyorsun!''

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), sosyal medya platformu Instagram üzerinden İstanbul'a ait bir uydu görüntüsü paylaştı.

Paylaşımda "Hey İstanbul, parlıyorsun!" notu düşüldü.

"İstanbul Boğazı ve Haliç'in ikiye ayırdığı kentin gece ışıklarına bakın!" denilen paylaşımda, karenin 10 Mayıs 2021'de Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) Karadeniz'in 263 mil yukarısındaki yörüngedeyken çekildiği bilgisi verildi.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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